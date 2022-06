Pixel 6a : Google semble avoir tiré les leçons du Pixel 6 pour son capteur d’empreintes

Un premier test du Pixel 6a paru un mois avant la sortie du smartphone nous montre les performances de son capteur d'empreintes. Il est ici mis en comparaison avec celui du Pixel 6 Pro et nous permet de voir si Google a bien tenu sa promesse.

Google a-t-il appris de son erreur ? Les plaintes autour de la vitesse du lecteur d’empreinte du Pixel 6, son smartphone phare, avaient mis une petite épine dans le pied de ce smartphone autrement tout à fait recommandable sur son segment de prix.

Cette erreur, Google ne compte pas la réitérer avec son prochain lancement, le Pixel 6a, attendu pour le 28 juillet prochain. C’est en tout cas ce que l’on peut constater dans ce qui semble être (déjà) le tout premier test du smartphone.

Un premier test en vidéo un mois avant sa sortie

Suite aux fameuses plaintes, Google aurait apparemment arrangé les choses sur son modèle plus abordable qui n’est désormais plus qu’à un mois de son lancement officiel.

Ce test censé illustrer ce changement nous vient une nouvelle fois de Malaisie, pays où Google semble décidément avoir quelques problèmes de fuites. La vidéo a été postée par le YouTubeur Fazli Halim. Ce vidéaste avait pu mettre la main sur un exemplaire du téléphone et avait déjà mis en ligne auparavant une première vidéo de prise en main.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Le capteur d’empreintes étant la seule méthode d’authentification disponible sur ces téléphones à l’heure actuelle, il paraissait urgent pour Google de rectifier le tir. La marque avait d’abord laissé entendre que l’apparente lenteur du capteur était due à des algorithmes de sécurité poussés avant d’essayer d’arranger les choses via quelques mises à jour.

Un capteur plus réactif que sur le Pixel 6

Cette vidéo nous montre que le capteur d’empreintes du Pixel 6a réagit mieux cette fois-ci et se montre plus sensible que celui du Pixel 6 Pro. Il semble mieux reconnaître des appuis brefs qui en temps normal n’auraient pas été suffisants sur le Pixel 6 pour déverrouiller le smartphone. Rien de fulgurant non plus, mais cette fois-ci, le Pixel 6a paraît tout de même plus fiable que son prédécesseur.

Google avait en tout cas annoncé officiellement que le capteur du Pixel 6a serait différent de celui du Pixel 6 et qu’il devrait être meilleur qu’auparavant. L’information provenant de Rick Osterloh, le vice-président des produits et services de Google en personne.

Il faudra néanmoins attendre le lancement officiel du smartphone pour savoir si cette comparaison tient véritablement la route ou si le logiciel du smartphone une fois lancé finira par ne plus montrer de différence réelle entre les deux capteurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.