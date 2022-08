Il existe un hack qui débloque le mode 90 Hz sur le Pixel 6a (mais on ne le recommande pas)

Le Pixel 6a pourrait apparemment supporter un affichage à 90 Hz selon certaines sources. Une technique pour forcer le smartphone à afficher un taux de rafraîchissement plus élevé aurait été mise au point, mais ne fonctionnerait pas sur tous les modèles à l'heure actuelle.

Cela faisait partie de ses défauts, mais pourrait bien ne plus l’être un jour. Certains Pixel 6a pourraient désormais supporter un affichage à 90 Hz, mais pas via une méthode officielle. Le smartphone de Google constitue l’un des meilleurs smartphones en dessous de 500 euros, mais ne propose malheureusement pas un écran avec un taux de rafraîchissement élevé.

Or, des utilisateurs ont déjà trouvé une méthode pour offrir à l’écran du smartphone à un taux de rafraichissement de 90 Hz à l’aide d’une nouvelle méthode qui nécessite tout de même un peu de savoir-faire technique.

C’est le compte de @TheLunarixus qui nous montre la première preuve, en images, d’un tel exploit sur l’appareil. Selon cet utilisateur, l’écran utilisé sur le Pixel 6a aurait même la capacité de supporter un affichage pouvant aller jusqu’à 120 Hz.

Ce hack ne marche pas sur tous les modèles à l’heure actuelle et ne fonctionne pas encore parfaitement bien. La modification est réalisable sur le Pixel 6a, car celui-ci possède un écran similaire à celui du Pixel 6 qui supportait déjà un affichage à 90 Hz.

La technique est encore en cours de développement à l’heure actuelle. Elle consisterait à installer des pilotes d’affichage modifiés sur le smartphone pour que le Pixel 6a se mette à proposer nativement ce nouveau mode d’affichage via un bouton dédié dans les paramètres.

Comme dit précédemment, cette astuce ne marcherait pas sur tous les modèles. C’est ce que nous confirme Mishaal Rahman, ex-rédacteur en chef de XDA Developers après avoir tenté lui-même de procéder à la manœuvre. Son écran n’affichait alors plus rien et semblait mal recevoir l’opération.

Okay, first of all, I couldn't get my own Pixel 6a to run at 90Hz. The modified display driver that I installed by flashing the vendor_boot image provided by @TheLunarixus indeed exposed a new 2400×1080@90Hz display mode. The "Smooth display" option also got unlocked. pic.twitter.com/wAhJV9Ntsr

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 10, 2022