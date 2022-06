Pixel 7 Pro : Google vous laisserait enfin la main sur la définition d’écran

Un utilisateur aurait décelé une nouvelle option d'Android 13 destinée au prochain Pixel 7 Pro de Google. Celle-ci permettrait de basculer entre les définitions QHD+ et FHD+ du smartphone, une option qui n'existait pas auparavant.

Google rentre enfin dans le rang. Aujourd’hui, la plupart des smartphones proposant une définition QHD+ permettent nativement de passer si besoin l’écran en FHD+ afin de le faire tourner plus facilement et d’être un peu moins gourmand lors de parties de jeu intensives. Mais certains téléphones comme le Pixel 6 Pro de Google ne proposaient pas jusqu’ici de mode FHD+ dès la sortie de la boîte. Le téléphone est d’office réglé sur du QHD+ et avec le mode 120 Hz que propose le smartphone, la batterie peut-être très vite mise à contribution. Il pourrait être utile à certains moments de redescendre si l’on souhaite faire tenir plus longtemps son smartphone et que la baisse de résolution ne gêne pas.

Le compte Twitter de Mishaal Rahman, ex-rédacteur en chef de XDA et spécialiste d’Android a récemment partagé des éléments probants qui laisseraient entendre l’arrivée de cette possibilité sur le futur Pixel 7 Pro de Google. Des pilotes d’affichage attribués au Pixel 7 Pro offriraient désormais un mode 1080p natif avec l’option de basculer entre les différentes définitions proposées.

According to display drivers believed to be for the Pixel 7 Pro, there'll be a native 1080p mode exposed.

Android 13 very not coincidentally has a new setting page for resolution switching, which is very likely in preparation for this: https://t.co/xOniMEkL52 https://t.co/62tzoYeTOn pic.twitter.com/5Dpirr3V7d

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 27, 2022