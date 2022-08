Pixel 7 / 7 Pro : une prise en main en vidéo pour mieux les comparer aux Pixel 6

Une prise en main en vidéo des Pixel 7 et 7 Pro dans des versions non terminées des téléphones permet de mieux se figurer leurs dimensions.

Si les Google Pixel 7 et 7 Pro ont déjà été révélés en partie par Google, certains détails ont été gardés secret, lors du petit teasing de la Google I/O en mai dernier. On pense notamment aux dimensions des nouveaux téléphones. La rumeur voudrait que le Pixel 7, en particulier, possède un écran plus petit que son prédécesseur. Figurez-vous qu’une prise en main du vidéaste Unbox Therapy nous permet de confirmer cette rumeur.

Le YouTubeur a mis la main sur des versions pas encore terminées des téléphones, à tel point qu’il ne peut même pas les allumer pour nous montrer la Pixel Experience. En revanche, le déballage de ces deux produits permet d’en apprendre plus sur leur design à proprement parler.

Pixel 7 et 7 Pro, l’un rétrécit, l’autre s’amincit

Au niveau finition, la série des Pixel 7, on le sait, adopte un bloc photo en aluminium. En revanche, on apprend avec cette vidéo que seul le Pixel 7 Pro intègre une finition brillante du même acabit que son bloc photo sur ses tranches. Le Pixel 7 possèdera, semble-t-il, une finition mate sur les tranches.

Autre différence entre les deux modèles, le Pixel 7 Pro affiche des bordures moins prononcées que son compère. Il en va de même pour le menton.

Mais la nouveauté la plus visible concerne sans doute le Pixel 7, qui se montre clairement moins allongé que le Pixel 6. Côté largeur, la différence est moins significative, mais bien présente, puisqu’il passe de 74,9 mm à 73,2 mm. Près de 10 grammes se sont aussi envolés dans le processus, amenant le téléphone sous la barre des 200 g avec 195 g.

Côté Pixel 7 Pro, les nouveautés sont un peu plus fines. Et justement, le téléphone devrait être moins épais, avec 8,82 mm contre 9,02 mm sur le 6 Pro. Le téléphone est aussi un tout petit peu plus large, 76,68 mm contre 75,89 mm avant. En résulte un poids quasi égal de 209 g contre 208g avant.

Quand sortent-ils ?

Vous l’aurez compris, comme le souligne le YouTubeur, Google semble avoir voulu rendre son Pixel 7 plus portable et confortable tout en conservant le form factor du Pixel 7 Pro. Pour rappel, la sortie des Google Pixel 7 et 7 Pro est attendue au détour d’octobre 2022.

Voici la prise en main au complet :

