Google veut rendre plus pratique votre expérience de navigation

Sur Android, l’application Google et le flux Discover pourraient changer leur manière d’ouvrir une page web. Pour l’instant, cette nouveauté est uniquement testée en bêta sur certains téléphones Pixel.

Ne cherchez pas à découvrir et tester ce petit changement sur votre téléphone Android, puisqu’il est actuellement déployé sur quelques téléphones Pixel exploitant la dernière bêta de l’application Google. C’est en tout cas qu’affirme 9to5Google, qui a cependant pu expérimenter cette nouveauté.

La nouveauté en question concerne logiquement l’application Google, ainsi que le flux Google Discover. Ces deux entités pourraient changer leur manière d’ouvrir une page web : le plein écran par défaut pourrait à l’avenir être du passé, pour laisser place à un petit emplacement dédié à l’arrière-plan.

Pousser à la navigation

La page internet sur laquelle vous êtes ne prendrait donc plus tout l’espace de votre écran, au profit du flux Discover originel d’un côté, ou de la barre de recherche de l’autre (pour une recherche Google). Comme le souligne 9to5Google, cela rappellerait aux utilisateurs que d’autres résultats les attendent en un clic, pour ainsi les pousser à naviguer davantage.

Source : 9to5Google Source : 9to5Google

Concernant la barre de recherches de l’application Google, qui serait alors visible et accessible en arrière-plan, elle permettrait de relancer une recherche là aussi en un clic. Dans l’idée, ce serait pratique. Les boutons d’action (fermer la page, partager, pages favorites et les paramètres) resteraient tels quels, pour ne pas chambouler nos habitudes non plus.

Google vous laisserait le choix

Si vous souhaitez afficher votre page internet en plein écran, alors Google pourrait vous en donner l’opportunité : il suffira de « tirer » la page vers le haut. Inversement, la « tirer » vers le bas retire ladite page et vous renvoie vers l’interface précédente. On ne sait pas si Google décidera de déployer cette nouveauté à grande échelle.

