Google Nest Wifi Pro : un bond énorme grâce à Matter et au Wi-Fi 6E

À quelques jours de sa conférence Made by Google, ce dernier prend un peu d'avance et officialise la version Pro de son routeur Wi-Fi. Le Google Nest Wifi Pro est le premier routeur de Google à supporter le Wi-Fi 6E, la dernière génération du système de connexion sans-fil.

Ce jeudi 4 octobre, Google va présenter les Pixel 7 et 7 Pro ainsi que sa première montre connectée, la Pixel Watch à l’occasion de l’événement Made by Google. En attendant, la marque prend un peu d’avance et officialise son nouveau routeur Wi-Fi, le Nest Wifi Pro.

Le Wi-Fi 6E débarque chez nous

Le principal intérêt de cette version Pro du Nest Wifi est la présence du Wi-Fi 6E, qui utilise la bande de 6 GHz. Google promet des débits supérieurs et une fiabilité accrue puisqu’on pourra utiliser plusieurs bandes : 2,4 GHz, 5 GHz et désormais 6 GHz. Cela permet d’utiliser des appareils compatibles avec cette norme Wi-Fi et ainsi réduire l’encombrement de votre réseau.

Avec ce Nest Wifi Pro, on peut atteindre des vitesses combinées de 4,2 Gbits/s. Pour les connexions filaires, on peut atteindre une vitesse de 1 Gbit/s. Un routeur permet de couvrir jusqu’à 120 m² et le pack de deux routeurs peut couvrir une surface maximale de 220 m². Google annonce que l’on peut ajouter un satellite à tout moment pour que celui-ci fonctionne avec les autres sans configuration supplémentaire à effectuer. Chaque routeur peut être connecté avec 300 appareils au maximum.

Un routeur Wi-Fi qui se veut intelligent

Pour se démarquer, Google appuie sur « l’intelligence » de son routeur. Ce dernier peut prioriser certains appareils, par exemple ceux qui consultent des vidéos, pour garantir un débit et une stabilité suffisants. Aussi, le Nest Wifi Pro peut diagnostiquer les problèmes lui-même et les résoudre tout seul.

Via l’application Google Home, on peut consulter la liste des appareils connectés au routeur et suspendre leur accès à tout instant. Google y ajoute un contrôle parental, par exemple pour bloquer la connexion à partir d’une certaine heure ou de couper l’accès aux contenus à risque. Enfin, on peut créer un réseau invité pour éviter d’avoir à partager son mot de passe.

Matter arrive sur le Nest Wifi Pro

Google annonce que la fonctionnalité Matter sera disponible prochainement sur la version Pro de son routeur. Cela permettra de contrôler ses appareils connectés et d’avoir une compatibilité accrue entre les objets connectés et les systèmes domotiques utilisés, de façon plus fiable et plus rapide. Le Nest Wifi Pro pourra donc connecter les objets compatibles Matter avec Google Home.

Ce routeur Wi-Fi intègre donc aussi la technologie Thread, « qui permet de connecter les appareils de votre réseau maillé Thread à votre réseau Wi-Fi ». Selon la marque, cela offre plus de rapidité, moins de consommation et une meilleure couverture. Théoriquement, vous pourrez ainsi connecter votre HomePod mini à votre routeur Google, et donc contrôler votre réseau depuis Siri ou Alexa.

Prix et disponibilité du Google Nest Wifi Pro

Le Google Nest Wifi Pro sera disponible à la vente à partir du 27 octobre :

Routeur Wi-Fi seul : 219,99 euros

Pack de deux : 329,99 euros

