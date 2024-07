Le Google Nest Wifi Pro soldé à -44 % est parfait pour améliorer votre connexion

S’il y a bien quelque chose d’agaçant, c’est quand notre connexion internet est bridée… Pour remédier à cela, rien de mieux que d’opter pour un routeur performant pour obtenir une connexion plus fiable. Et ça tombe bien puisque le Google Nest Wifi Pro est soldé à 110 euros au lieu de 199,99 euros de base.

Si les problèmes de Wi-Fi sont récurrents chez vous, alors il vaut mieux investir dans un routeur suffisamment efficace pour étendre la couverture et améliorer les performances de votre connexion Internet. Pour cela, nous pouvons vous conseiller le routeur Google Nest Wifi Pro, qui est une très bonne référence. Ce routeur compatible Wi-Fi 6E devrait résoudre vos problèmes de connexion et revient moins cher grâce à cette réduction de 44 % sur son prix pendant les soldes.

Le Google Nest WiFi Pro, c’est quoi ?

Un routeur compact et discret

Avec une couverture jusqu’à 120 m²

Wifi 6E (2,4 GHz/ 5 GHz/ 6 GHz ) jusqu’à 4,2 Gbit/s

De base à 219,99 euros, puis réduit à 199,99 euros, le routeur Google Nest Wifi Pro bénéficie de 44 % de réduction et s’affiche à présent à 110 euros sur le site Darty.

Un routeur qui mise sur la discrétion

Le Google Nest Wifi Pro est un routeur qui se montre plus discret que la plupart de ses concurrents. Si beaucoup arborent des antennes sur le boîtier, ici, la firme Mountain View fait de la sobriété et propose un galet relativement compact, avec une coque blanche à la finition brillante. Seul élément visible, une discrète LED d’indication, à sa base. Cette dernière pourra d’ailleurs être désactivée pour ne pas vous déranger pendant la nuit.

Il va pouvoir se dissimuler dans la déco sans problème, mais sous ce look tout en sobriété, se cache tout de même une grande efficacité. Ce routeur opte pour la norme Wi-Fi 6E et utilise donc la bande de 6 GHz en plus des bandes 2.4 GHz et 5 GHz. Il supporte un débit maximal allant jusqu’à 4.2 Gbits/s, possède deux ports Ethernet 1 Gbit/s. Résultat : avec le Nest Wifi Pro, la connexion se portera comme un charme et cette architecture permet d’éviter au maximum les décrochages de réseau. De plus, il est capable de fournir une couverture Wi-Fi jusqu’à 120 m² et si vous optez pour deux routeurs, la couverture monte jusqu’à 220 m².

Une application intuitive et claire

Ce Nest Wifi Pro peut gérer jusqu’à 100 appareils connectés et diffuser en streaming plusieurs vidéos 4K à la fois. Depuis l’application Home de Google, vous trouverez l’essentiel des paramètres nécessaires à une gestion légère du réseau.

Vous pourrez ainsi y voir les appareils connectés, créer un réseau familial afin de gérer des heures de connexion sur certains appareils ou encore créer un réseau invité si vous souhaitez limiter l’accès à vos appareils aux personnes qui se connecteraient à votre réseau. Et si vous préférez avoir accès à des paramètres encore plus avancés, vous pourrez vous rendre dans l’application, qui donne la possibilité de gérer les DNS, les ports ou encore de configurer l’interface WAN.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Google Nest Wifi Pro.

