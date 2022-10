Google Pixel 7 Pro : les exemples du Super Rez Zoom sont impressionnants

Google a publié des exemples de photos prises avec le Pixel 7 Pro. On y découvre notamment des clichés pris avec le zoom x30, dévoilant une qualité très impressionnante.

Le 6 octobre, Google a présenté en détail ses nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro. S’ils ne présentent pas de grande nouveauté matérielle, ils arrivent encore à innover du côté du logiciel, avec notamment des nouveautés reposant sur l’intelligence artificielle. Le plus intéressant est très certainement le Super Rez Zoom (ou zoom super résolution) qui pourrait révolutionner la façon dont sont conçus les modules photo de nos smartphones.

Des exemples de Super Rez Zoom

Pour rappel, le Pixel 7 Pro est équipé d’un capteur principal de 50 Mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif x5 de 48 Mpx. En recadrant dans ces différents capteurs et en utilisant des algorithmes d’upscaling, le Pixel 7 Pro est ainsi capable de proposer des focales x2, x5, x10 et même jusqu’à x30 avec une qualité accrue.

Ça, c’est la théorie, mais en pratique, qu’est-ce que ça donne vraiment ? Eh bien pour nous en donner un aperçu, Google a publié un album photo de clichés pris avec le Pixel 7 Pro et le moins que l’on puisse dire, c’est que c’est très impressionnant.

Le premier set à Manhattan débute en grand-angle (x0,5) pour terminer avec le zoom x30. Le plan large de la ville se finit sur un gros plan sur l’antenne de la Freedom Tower.

Le second groupe d’images montre une vue du Pont du Golden Gate de San Francisco un peu différente de ce que l’on peut voir d’habitude.

En plus de ces photographies démontrent la qualité des algorithmes du Super Rez Zoom, des photos supplémentaires sont disponibles dans l’album Google Photos. De quoi donner envie de profiter des offres de précommande sur ces nouveaux Pixel 7.

https://www.frandroid.com/bons-plans/1495998_les-google-pixel-7-et-7-pro-profitent-dune-offre-de-lancement-a-ne-pas-rater

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.