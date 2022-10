Google Incognito Mode : « il faut arrêter de l’appeler Incognito et d’utiliser l’icône de l’espion »

En interne, le mode Incognito ne fait pas l'unanimité chez Google. Certains employés s'en moquent même ouvertement.

Le mode incognito (navigation privée en français) présent sur de nombreux outils de Google fait polémique, y compris en interne. Dans le cadre d’une action en justice accusant Google d’avoir discrètement recueilli de nombreuses données d’utilisateurs, des échanges ont été rendus publics, révélant la vision de certains employés de la firme de Mountain View sur cette option au logo très équivoque.

Vraiment incognito ?

Que ce soit sur Chrome, Maps ou d’autres outils de Google, on retrouve souvent un mode incognito représenté par un logo avec un Fedora et des lunettes. Celui-ci renvoie à l’imaginaire de l’espion en trench-coat qui se cache derrière son journal pour ne pas être vu. Mais est-on vraiment caché derrière cette navigation privée ? Pas vraiment.

La navigation privée de Google se contente de ne pas enregistrer d’information en local sur le PC, le smartphone ou la tablette de l’utilisateur. Pourtant, certains imaginent qu’ils ne laisseront aucune trace de leur passage. Or, passer en navigation privée ne vous empêchera pas votre FAI, Google ou les sites en questions de suivre vos moindres faits et gestes.

Du rififi chez Google

Conscients de ce décalage, certains employés de Google semblent faire pression pour apporter plus de clarté autour de cette option. Dans un échange entre Lorraine Twohill (responsable marketing) et Sundar Pichai (CEO) déterré par Bloomberg, la première demande au second « d’arrêter de l’appeler Incognito et d’utiliser l’icône de l’espion ».

L’argument déployé ne concerne pas tant la vie privée des utilisateurs que les problèmes d’image que cela peut renvoyer. « Nous sommes limités dans la façon dont nous pouvons commercialiser [le mode] Navigation Privée parce qu’elle n’est pas réellement privée, ce qui nécessite un langage très flou, ce qui est presque plus dommageable », précise-t-elle.

Un autre collaborateur s’en amuse et compare ce mode à Guy Incognito, un personnage des Simpson ressemblant à s’y méprendre à Homer Simpson avec une moustache. « Cela traduit avec précision le niveau de confidentialité qu’il procure », ironise-t-il.

Dans ce procès, Google se défend en expliquant que le fonctionnement précis du mode Navigation Privée est de notoriété publique et que les plaignants ont « délibérément mal interprété les déclarations [de Google] ». Mardi prochain, la juge Yvonne Gonzalez Rogers de la Cour d’Oakland rendra son verdict. Google pourrait ainsi être contraint de verser de 100 à 1000 dollars de dommages et intérêts aux dizaines de millions d’utilisateurs du mode Incognito.

