YouTube Music : la prise en charge des podcasts se précise

Après avoir officialisé l'arrivée de la lecture de podcasts sur le service de streaming YouTube Music, les fonctionnalités précises de cette prise en charge se révèlent dans le code de la dernière mise à jour de l'application.

Google se prépare à lancer la lecture de podcast sur YouTube Music. Dans un article publié le mardi 14 mars, le média spécialisé 9to5Google a décortiqué la dernière mise à jour de l’application YouTube Music sur le Play Store d’Android. Le code de cette version 5.48 révèle plusieurs options dédiées à la lecture d’épisodes de podcasts, même si ces dernières sont encore invisibles pour le moment.

Des fonctionnalités intégrées en amont de l’arrivée officielle des podcasts sur YouTube Music, confirmée « dans un avenir proche » au Hot Pod Summit, fin février, par le directeur des podcasts pour YouTube, Kai Chuk.

Plutôt que de s’appuyer sur les millions de podcasts existants sous forme de vidéo sur YouTube, il s’agira de créer une catégorie de contenus spéciale au sein de YouTube Music, son service de streaming musical séparé.

Le code de l’application révèle d’abord une prochaine prise en charge de playlists d’émissions de podcasts. 9to5Google cite notamment deux lignes de code qui évoque deux fonctionnalités à venir pour un « épisode ajouté à la file d’attente » et « à écouter ensuite », comme chez son concurrent Spotify.

De même, le média a repéré une prochaine option dans les paramètres pour forcer l’application à écouter les podcasts vidéo uniquement en version audio. Une option déjà accessible aux abonnés premium pour la musique lue dans l’application.

Toujours selon le code analysé par 9to5Google, les podcasts apparaitront dans l’onglet « Bibliothèque » de l’application. Il serait également possible de les télécharger pour une écoute sans connexion, et ceux-ci apparaitraient au même endroit que les chansons téléchargées. La barre de recherche devrait aussi permettre de trouver des podcasts. Enfin, le prochain minuteur de sommeil du service prendra en charge des comptes à rebours de plusieurs heures pour s’adapter au format podcast.

Google semble donc bientôt prêt à mettre en ligne le support de podcast dans son application de streaming audio et vidéo. En se basant sur l’annonce officielle de fin février, cette prise en charge devrait d’abord arriver aux États-Unis, même si les podcasts vidéo ne devraient pas être disponibles au départ.

.@YouTube will soon be distributing podcasts through @youtubemusic. Listeners will be able to consume podcasts with a locked screen.#HotPodSummit @onairfest

— Arielle Nissenblatt (sounds like ‘this & that’) (@arithisandthat) February 23, 2023