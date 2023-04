Google en pleine mutation face aux défis économiques, on passe des micro-cuisines à la micro-économie

Suite au licenciement de 12 000 employés, Google resserre la vis. Des économies sont réalisées à tous les niveaux et les détails ont été révélés par CNBC.

La crise est là, et elle touche tout le monde, dont Apple et l’ensemble des GAMAM. Chez Google, 12 000 salariés ont été licenciés, soit 6 % de l’effectif total. Ce ne sont pas les seules économies.

Tables de billard, restauration gratuite, salon de coiffure, garderie, laverie et même des vélos pour circuler librement sur le campus : voilà les avantages offerts par Google à ses employés. Cependant, l’heure est aux économies. Google a entrepris une campagne de réduction des dépenses, dont des licenciements massifs, une restructuration de certaines divisions et, sans surprise, une réduction des avantages accordés aux employés.

(…) maintenir un rythme d’embauche plus lent

D’après The Wall Street Journal, Ruth Porat, directrice financière d’Alphabet (Google), est à l’origine de ces mesures. Elle indique que plusieurs cafés et « micro cuisines » seront fermés, tandis que ceux qui restent ouverts verront leurs horaires réduits en fonction de la fréquentation des bureaux.

Il y a d’autres domaines dont nous avons parlé qui feront une grande différence : nous continuons à redéployer des équipes vers des tâches plus prioritaires, à maintenir un rythme d’embauche plus lent, à être responsables de nos dépenses de voyage (…) améliorer notre production et augmenter notre vélocité – en particulier sur la priorisation, la formation, le lancement et les processus commerciaux, les outils internes et les espaces de réunion.

Les coupes budgétaires concerneront également d’autres domaines tels que les fournitures, l’équipement et les logiciels. Afin de réduire les coûts, Google mettra en place un outil permettant de sélectionner des prestataires externes à moindre coût. Bien que les détails officiels ne soient pas encore disponibles, un document consulté par CNBC donne un aperçu de l’ampleur de ces changements.

CNBC rapporte par ailleurs que les employés auront moins de fournitures de bureau à leur disposition, telles que des agrafeuses. De plus, le renouvellement des ordinateurs portables par des modèles plus récents se fera moins fréquemment, prolongeant ainsi la durée de vie des équipements déjà en service. « La plupart des ajustements sont mineurs », a indiqué un document interne distinct provenant de l’équipe en charge de l’immobilier et des lieux de travail de l’entreprise. Néanmoins, la fuite d’e-mails et documents internes à la presse témoigne d’un certain niveau de frustration parmi les employés face aux changements mis en place.

Les Googlers ont commencé à être informés par e-mail. Le message de l’entreprise rappelle les ajustements effectués précédemment : « Comme en 2008, nous allons analyser d’autres domaines de dépenses qui ne sont pas aussi nécessaires qu’ils devraient l’être ou qui ne correspondent pas à notre taille. ».

En 2022, Sundar Pichai, PDG du groupe, avait décrit certains bureaux comme des « villes fantômes » en raison du manque d’employés travaillant sur place. Cela a précédé l’annonce de l’introduction de bureaux partagés pour certains employés, une mesure mise en place au nom de « l’efficacité immobilière ».

