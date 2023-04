YouTube Premium ajoute 5 nouveautés et règle enfin le problème du 1080p

Google vient d’annoncer 5 nouvelles fonctionnalités ajoutées à l’abonnement payant YouTube Premium. Des nouveautés surtout destinées à faciliter le visionnage de vidéos en streaming dans toutes les situations, avec un bonus : une qualité vidéo HD 1080p améliorée… mais pas pour toutes les versions de YouTube.

Google continue de rendre son abonnement payant YouTube toujours plus populaire. Dans un article du blog officiel du site de streaming vidéo publié lundi 10 avril 2023, la multinationale annonce cinq nouvelles fonctionnalités réservées aux abonnés payant de YouTube Premium.

Des options presque toutes accessibles dès aujourd’hui, même si certaines doivent être déployées sur d’autres plateformes dans les prochaines semaines. Ces ajouts à l’abonnement payant de YouTube cherchent avant tout à simplifier la consommation de vidéos en ligne au quotidien, en plus d’offrir désormais du 1080p de meilleure qualité, comme c’était présagé depuis ce récent test de Google.

Du 1080p mieux que le vôtre

Appelé « 1080p Premium », cet avantage de l’abonnement YouTube est accessible directement via la liste de choix de définition d’image d’une vidéo, au-dessus du 1080p que tout le monde connaît – et qui est considéré et reconnu comme un peu dégradé.

Concrètement, cette version améliorée promet une « expérience de qualité vidéo supérieure », selon le blog de Google, avec un débit binaire (ou bitrate) plus important, permettant de transmettre plus de données par seconde pour afficher une image plus fluide et plus nette.

Cela veut donc dire que les abonnés YouTube Premium qui voudront profiter de cet avantage devront également avoir une connexion assez rapide pour suivre la cadence, note Android Police.

Une fonctionnalité dont l’utilité réelle restera à tester et uniquement disponible pour les utilisateurs d’iOS pour le moment. Elle devrait également arriver « bientôt » sur le site web de YouTube.

Quelques détails pour faciliter l’usage quotidien

Les quatre autres ajouts à l’abonnement payant de YouTube visent en revanche à rendre YouTube plus flexible selon ses besoins. D’abord, par l’ajout d’une nouvelle liste de lecture, permettant dès aujourd’hui aux abonnés Premium sur smartphone (Android comme iOS) et tablette de mettre des vidéos en file d’attente, comme c’est déjà le cas sur le site web.

Autres amélioration pour smartphones et tablettes Android ou iOS : une fonctionnalité de « Téléchargements intelligents ». Si cette dernière est activée, l’application YouTube téléchargera automatiquement des vidéos recommandées pour vous afin qu’elles soient visionnables hors ligne. Idéal pour éviter de se retrouver sans rien à regarder pendant un trajet de quatre heures en train par exemple.

Ensuite, Google devrait désormais vous permettre de reprendre facilement la lecture d’une vidéo entre vos différentes versions de YouTube Premium, que ce soit sur le web, sur Android ou sur iOS. Une continuité également disponible dès maintenant.

Netflix Party pour les pros

Dernière nouveauté : une sorte de Netflix Party pour les professionnels. Les abonnés YouTube Premium peuvent désormais créer des salons de visioconférence Google Meet dédiés à regarder des vidéos YouTube à plusieurs, même si les autres participants ne sont pas membres Premium.

« Meet Live Sharing » est disponible pour le moment seulement via Android, mais l’outil devrait également être accessible aux utilisateurs d’iPhone via l’application d’appels vidéo FaceTime « dans les prochaines semaines », selon le blog officiel.

