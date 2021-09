YouTube : vous pouvez officiellement télécharger les vidéos avec ce nouveau test

Dans son programme d'expérimentation réservé à YouTube Premium, le service de vidéo en ligne donne désormais la possibilité de télécharger des vidéos légalement et officiellement.

Google a décidé de laisser YouTube évoluer. Depuis quelques mois la firme a lancé de nombreuses expérimentations : activer le picture in picture sur iPhone, traduire les commentaires ou encore une nouvelle navigation. La dernière en date est peut-être la plus intéressante jusqu’ici.

Un accès aux vidéos YouTube hors connexion sur PC

Le téléchargement de vidéos sur YouTube est une demande forte depuis les débuts du service. Cela peut permettre de faire des montages rigolos, créer des GIFs ou encore accéder aux vidéos même sans connexion internet. Il existe aujourd’hui de nombreux services qui offrent dans la plus pure illégalité de télécharger des vidéos YouTube. Google a décidé de s’y attaquer en proposant un moyen parfaitement officiel.

On retrouve la fonction sur la page des fonctionnalités expérimentales de YouTube. Rappelons que ces tests sont réservés aux abonnés à YouTube Premium.

Comme sur mobile, cette fonction va permettre de télécharger des vidéos YouTube dans un environnement contrôlé afin de les regarder plus tard, sans connexion à Internet. On y est peut-être moins habitué sur PC, mais l’option passe aussi par une application, une web app PWA. En cliquant sur le bouton « télécharger » sous une vidéo, YouTube nous propose d’installer l’application en question.

Les applications PWA ont leur propre système de stockage local sur PC. C’est ce que YouTube va utiliser pour télécharger les vidéos.

On retrouve ensuite une nouvelle rubrique « téléchargements » pour visualiser toutes les vidéos téléchargées en amonts. Les utilisateurs de cette fonction sur mobile ne seront pas dépaysés.

Les paramètres de la fonction sont bien là, même si on ne retrouve pas foule d’options. On pourra tout de même choisir une qualité vidéo pour les téléchargements et la possibilité de supprimer en un seul clic tous les téléchargements de vidéos.

Si l’on s’en réfère à la page des expérimentations, ce test se déroulera jusqu’au 19 octobre. Après cette date, on imagine que Google décidera de pérenniser ou non cette fonction.