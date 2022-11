YouTube est heureux : grosse hausse du nombre d’abonnés payants

Il y a désormais plus de 80 millions d'abonnés payants sur YouTube Premium et YouTube Music. L'occasion pour la plateforme de Google de réaffirmer ses grandes ambitions.

Les équipes de YouTube se frottent les mains. Dans un article de blog, Lyor Cohen, grand patron de la musique sur YouTube, a annoncé que le nombre d’abonnés payants avait franchi la barre des 80 millions.

En septembre 2022, YouTube a dépassé les 80 millions d’abonnés Musique et Premium dans le monde, en comptant ceux qui sont en période d’essai. Il s’agit d’une augmentation de 30 millions de membres par rapport aux 50 millions annoncés l’année dernière, et d’un moment monumental pour la musique sur YouTube, nos abonnés et les artistes. Nous n’aurions pas pu y arriver sans vous.