Avec le Pixel 8, Google ne s’endormirait pas sur ses lauriers pour la photo

Le Google Pixel 8 (et sa version Pro) devrait être présenté cet automne. En attendant, des rumeurs se font entendre, comme sur la partie photo, qui devrait être améliorée de manière significative cette année.

Comme tous les ans, il devrait y avoir un événement Made by Google vers le mois d’octobre prochain. L’occasion pour Google de lever le voile sur les Pixel 8 et Pixel 8 Pro, ses meilleurs smartphones qui prendraient la suite des Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Là où ces smartphones sont attendus, c’est principalement sur la photo : à ce propos, ils devraient être encore meilleurs. C’est en tout cas ce que révèle Android Authority qui a pu récupérer des informations auprès d’une source au sein de Google. Ce même média avait déjà révélé d’autres détails sur les Pixel 8.

Un capteur principal qui capturerait plus de lumière

Le changement principal apporté au niveau des capteurs photo, ce serait sur le module principal. L’Isocell GN1 de Samsung laisserait place au… Isocell GN2. Ce qu’apporte cette nouvelle version, c’est surtout une taille plus grande : le capteur « devrait capturer environ 35 % de lumière en plus que son prédécesseur pour des images plus lumineuses et des vitesses d’obturation plus rapides pour réduire le flou », expliquent nos confrères.

Il permettrait également d’enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde. Une amélioration qui serait aussi rendue possible par la mise à jour de la puce : le SoC serait le Tensor G3, suite là aussi logique du Tensor G2 qui équipe les Pixel 7 et 7 Pro. Malheureusement, il se pourrait que cette fonctionnalité ne soit pas disponible : l’application GCam ne supporte pas cette définition et les Pixel déjà sortis chauffent lors de l’enregistrement en 4K à 60 images par seconde.

Dernière amélioration qui pourrait arriver : la prise en charge du HDR décalé, une fonction qui « réduit le délai entre les images capturées pour le HDR afin d’accélérer le processus de capture. Cette technologie pourrait pousser les capacités HDR+ de Google ». De quoi avoir des photos prises plus rapidement et de manière plus fiable.

L’ultra-grand-angle du Pixel 8 Pro ne serait pas en reste

Le média Android Authority ajoute que le Pixel 8 Pro verrait se mettre à jour le capteur de son module ultra-grand-angle. Au lieu d’un Sony IMX386, on aurait droit au Sony IMX787 de 64 Mpx. Il s’agit en fait du même capteur que le module principal du Pixel 7a. Ce capteur est deux fois plus grand et, s’il est bien intégré, pourrait offrir des photos avec une meilleure définition et un rendu plus joli.

La focale de l’objectif serait également légèrement plus courte : le champ de vision actuel est de 0,56x et passerait à 0,49x. Selon les journalistes, la fonction macro ajoutée sur le Pixel 7 serait absente sur le Pixel 8 Pro, sans qu’ils sachent pour quelle raison.

Le Pixel 8 aurait lui aussi un capteur ultra grand-angle amélioré : ce serait la même référence, à savoir le Sony IMX386, mais avec un champ de vision là aussi plus large. On passerait ainsi d’un zoom 0,67x à un zoom de 0,55x. Côté téléobjectif, le Pixel 8 Pro conserverait le même module x5 que le Pixel 7 Pro. De même pour la caméra selfie des Pixel 7, qui ne devrait pas changer.

Les mises à jour logicielles pour la photo qui arriveraient sur la série Pixel 8

Enfin, des changements logiciels seraient à prévoir pour ces smartphones Pixel, avec de nouvelles fonctionnalités. La première mentionnée par Android Authority est la « Torche adaptative » censée « ajuster dynamiquement l’intensité du flash en fonction de la scène » mais aussi du mode de capture. Même en basse lumière, vos photos devraient être mieux éclairées.

Autre ajout : la « Segmentation AWB », autrement dit la segmentation de la balance des blancs. À l’aide d’une IA, les Pixel 8 pourraient diviser une scène en plusieurs parties afin de réaliser un traitement différent de la balance des blancs. Enfin, il pourrait y avoir un mode de sélection du niveau de flou pour le mode cinématique, qui a fait son apparition l’année dernière.

