Pixel 8 (Pro) : du mieux pour la charge, mais toujours insuffisant

Les Pixel 8 et 8 Pro verraient leur taille de batterie et leur puissance de charge augmenter. En outre, le Wi-Fi 7 serait de la partie.

Leak après leak, le visage des Pixel 8 et 8 Pro commence à se dessiner. Depuis le Pixel 6, Google semble miser sur des évolutions mineures. Android Authority, dont le travail sur cette nouvelle génération de Pixel est à saluer, affirme avoir mis à la main sur les spécifications de la batterie et de la charge des futurs fleurons de Google. Le site spécialisé assure tirer ses informations d’une source interne à Google.

Sur l’autonomie, tout serait un petit peu mieux, mais pas beaucoup plus

Accrochez-vous bien, les Pixel 8 et 8 Pro gagneraient chacun 4 W de puissance de charge. Je sais, ça choque la première fois qu’on le lit. Dans le détail, le Pixel 8 passerait de 20 W sur le Pixel 7 à 24 W. Le Pixel 8 Pro passerait à 27 W contre 23 W sur le modèle précédent. On resterait donc très loin des capacités de charge impressionnantes des constructeurs chinois comme Xiaomi, Oppo, OnePlus ou Vivo.

En outre, la capacité de la batterie passerait de 4270 mAh à 4485 mAh sur le Pixel 8, soit une hausse de 5 % tout de même. Le Pixel 8 Pro pour sa part gagnerait seulement 24 petits mAh pour passer à 4950 mAh. La charge sans fil conserverait ses capacités précédentes. On resterait sur 23 W avec le chargeur propriétaire de Google et 12 W en Qi.

Les révélations d’Android Authority ne s’arrêtent pas là. Selon la publication, les deux smartphones passeraient au Wi-Fi 7. Google aurait en effet décidé de changer sa puce Broadcom chargée du Wi-Fi et du Bluetooth. Les Pixel 6 et 7 partageaient le même modèle, BCM4389. On passerait ici sur un modèle plus récent, BCM 4398, supportant le Wi-Fi 7. Attention toutefois, cette norme n’a pas encore été finalisée.

