Pixel 8 et 8 Pro : cette vidéo Google en fuite nous dit presque tout sur les nouveautés photo

Les fuites continuent pour les smartphones de Google. Une vidéo promotionnelle égarée nous renseigne aujourd'hui en détail sur les capacités des prochains Pixel 8 et 8 Pro en photo. Pas de surprise : l'accent semble vraiment mis sur les fonctions logicielles dont la marque a le secret.

Une fois n’est pas coutume en matière de smartphones Pixel, Kamila Wojciechowska, qui informe très régulièrement 91mobiles, révèle plusieurs éléments cruciaux concernant les futurs Pixel 8 et Pixel 8 Pro. Attendus le 4 octobre prochain, les deux appareils profiteront d’une vidéo promotionnelle détaillant une bonne partie de leurs nouveautés photo. Or, cette vidéo a fuité. En parallèle, Kamila Wojciechowska a également partagé sur son compte X (ex-Twitter) l’ensemble des spécifications techniques présumées des deux smartphones… ainsi que leurs prix américains.

Accessible à cette adresse, la vidéo (qui semble tout ce qu’il y a de plus officielle), dévoile notamment de nouveaux contrôles avancés (réservées au Pixel 8 Pro), mais aussi les fonctionnalités Real Tone. Cette dernière permet de rendre plus fidèle le teint de la peau des personnes apparaissant à l’écran, vraisemblablement à l’aide d’un nouvel algorithme. Google évoque en outre Night Sight, qui permet d’améliorer la netteté des clichés en basse lumière, ainsi que la fonctionnalité Astrophotography, pour réaliser des photos célestes plus agréables à l’œil.

Pixel 8 et 8 Pro : leurs capteurs photo détaillés

La vidéo en fuite revient aussi sur le Zoom « Super Res », qui devrait continuer de gagner en netteté, ou encore sur la possibilité de changer les visages d’une photo déjà prise (vraisemblablement en passant par Magic Editor). L’idée ? Remplacer la vilaine grimace du petit dernier par un sourire (issue d’une autre photo de lui) et aboutir ainsi à une photo de famille plus réussie, par exemple.

Côté vidéo, Google continuera visiblement d’employer ses talents logiciels pour améliorer le rendu en basse lumière ainsi que la stabilisation. Il est aussi question d’une fonctionnalité « Audio Eraser » permettant de réduire les bruits de fond, notamment sur les vidéos capturées en extérieur. La chose pourrait s’avérer utile pour isoler plus efficacement la voix d’un sujet ou le son d’un instrument.

Comme l’a confirmé Google en dévoilant quelques visuels, les Pixel 8 et 8 Pro reprendront, pour le reste, le design de leurs prédécesseurs. On sait par ailleurs que les deux smartphones resteraient vendus sous la barre des 1000 dollars outre-Atlantique, en dépit d’une hausse de prix pressentie pour le modèle classique.

Pour rappel, le Pixel 7 est commercialisé en France à partir de 649 euros, tandis qu’il faut débourser 899 euros pour le Pixel 7 Pro. Notons enfin que Google mettrait cette année le paquet sur les mises à jour, avec une durée totale de support allant jusqu’à 7 ans.