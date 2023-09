Google Pixel 8 et 8 Pro : voici les prix attendus en France, avec une augmentation salée

Une source fiable dévoile les prix des Google Pixel 8 et 8 Pro pour le marché français. Google aurait prévu de faire sérieusement grimper la facture.

Après un faux départ concernant les tarifs des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro en Europe, cette fois, c’est une source bien plus fiable qui publie en avance les prix que Google devrait pratiquer en France pour ses prochains smartphones.

C’est Billbil-kun qui révèle pour Dealabs le prix en euros des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro. L’auteur s’est fait connaitre pour ces nombreuses fuites par le passé, notamment concernant les jeux du PlayStation Plus.

200 euros de plus

Voici les coloris, prix et capacités de stockage qui seront proposés en France pour le Google Pixel 8 :

128 Go (Noir, Gris-Vert, Rose) : 799 euros ;

256 Go (Noir, Gris-Vert, Rose) : 859 euros.



Et pour le Google Pixel 8 Pro :

128 Go (Noir, Beige Porcelaine, Bleu ciel) : 1099 euros ;

256 Go (Noir, Beige Porcelaine, Bleu ciel) : 1159 euros ;

512 Go (Noir) : 1299 euros.

Si l’on compare avec l’an passé, cela représente une hausse de prix de 150 euros face au Google Pixel 7 (649 euros) et de 200 euros comparé au Pixel 7 Pro (899 euros). La capacité de stockage du modèle de base reste la même dans les deux cas : 128 Go.

On a donc une hausse plus faible que celle prévue par la rumeur publiée il y a quelques jours, mais une hausse tout de même significative des tarifs en seulement un an. Il faut rappeler qu’en 2022, Google était l’un des rares constructeurs à ne pas avoir fait évoluer ses prix quand toutes les autres marques ont fait grimper la facture, Apple en tête.

Douze mois plus tard, Google s’apprêterait donc à une sérieuse hausse de ses prix, ce qui va nous faire remonter notre niveau d’exigence. À 1099 euros pour le Google Pixel 8 Pro, la firme n’aura pas le droit à l’erreur face à ses concurrences. Elle ne pourra, par exemple, pas se permettre un suivi plus limité que Samsung pour ce qui est des mises à jour. Cela tombe bien, ce serait l’une des grandes nouveautés des Pixel 8.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).