Google Pixel 8 et 8 Pro : la fiche technique, le prix US… tout part dans la nature

La fiche technique complète des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro atterrit dans la nature. De quoi distinguer les fines différences entre les deux modèles.

Une fois n’est pas coutume, Google voit l’intégralité de son futur smartphone fuiter dans la nature avant sa présentation. Ce coup-ci, c’est au tour des Pixel 8 et 8 Pro qui seront présentés, avec la Pixel Watch 2, le 4 octobre prochain.

La fuite provient, une fois encore, de la leakeuse Kamila Wojciechowska, qui a prouvé sa fiabilité lorsqu’il s’agit de Google. Si l’information la plus stratosphérique est sans aucun doute le passage à 7 années (oui oui) de mise à jour de sécurité, contre cinq auparavant, la fiche technique complète est aussi proposée sur 91mobiles.

Avant de s’intéresser à l’un et l’autre, ajoutons qu’ils devraient tous deux posséder la même puce Tensor G3, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.3, ainsi qu’une certification IP 68, un capteur d’empreinte sous l’écran et la compatibilité avec « face unlock ».

Le Pixel 8 passerait bien au 120 Hz

On compense par le plus petit des deux. Du haut de ses 6,17 pouces, le Pixel 8 afficherait une dalle FHD+ Oled qui passerait bien, enfin, en 120 Hz. Logique puisque le Pixel 7a est passé pour sa part en 90 Hz. En revanche, il ne s’agirait pas d’une dalle LTPO. Elle ne pourrait donc varier que de 60 à 120 Hz et seulement grâce à un réglage manuel.

En photo, le Pixel 8 a beaucoup à prouver, puisqu’il est sans aucun doute le champion de sa catégorie (merci les algorithmes de Google). Côté hardware, il s’équipe d’un capteur 50 Mpx pour son module principal, qui possède une stabilisation matérielle, d’un capteur 12 Mpx pour accompagner l’optique ultra grand angle et un capteur 10,5 Mpx sur la partie selfie.

Malgré son petit format, le Pixel 8 devrait intégrer une batterie relativement généreuse de 4575 mAh, chargée seulement par 27 W. En charge sans fil, cela descend à 18 W. Il serait protégé par du verre Corning Gorilla Victus de première génération. Il irait jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR5X et de 128 à 256 Go de stockage UFS 3.1.

Un Pixel 8 Pro dans un fauteuil

Le Pixel 8 Pro ressemblerait beaucoup au Pixel 7 Pro. Sa différence la plus visible avec le Pixel 8 sera évidemment son format. Il conserverait la diagonale de 6,7 pouces, mais celle-ci bénéficierait de la technologie LTPO, l’autorisant à descendre jusqu’à 1 Hz sur le papier.

Autre élément pour justifier la montée en gamme : la configuration photo serait autrement plus musclée. Comptez 50 Mpx sur le capteur principal toujours, mais aussi 48 Mpx sur l’ultra grand-angle et 48 Mpx derrière le téléobjectif. Ce dernier se payerait également une stabilisation optique et pourrait monter jusqu’à W30 en zoome Super Res.

Sous le capot, Google le musclerait également un peu plus avec 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage en Europe (la version 1 To serait réservée aux États-Unis). La batterie passerait à 5050 mAh avec une charge, là aussi décevante, de 30 W. La charge sans fil monterait à 23 W. Dernier petit ajustement, le Corning Gorilla Glass Victus serait de deuxième génération.

Prix en dollars

Toujours d’après Kamila Wojciechowska, les prix en dollars des Pixel 8 et 8 Pro seraient les suivants :

Pixel 8 : 699 dollars, soit une hausse de 100 dollars ;

Pixel 8 Pro : 899 dollars, soit le même prix que l’an passé.

Comment ces prix se traduiront-ils en France ? On l’ignore pour le moment, mais il ne serait pas étonnant de voir le prix du Pixel 8 de base gonfler quelque peu. Début septembre, une fuite les estimait à 799 euros et 1099 euros.