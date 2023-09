Avec la Pixel Watch 2, vous pourrez encore plus facilement changer le look de votre montre

La Pixel Watch 2 devrait être accompagnée de nouveaux bracelets en métal, proposant ainsi encore plus de choix de design pour la montre à l'allure de galet.

Alors que Google s’apprête à dévoiler sa seconde génération de montre connectée avec la Pixel Watch 2, attendue pour le 4 octobre, on en sait désormais un peu plus sur les bracelets qui accompagneront cette nouvelle version.

Le site 9to5Google a en effet mis la main sur les rendus marketing de deux bracelets qui devraient être proposés pour la seconde montre connectée de Google. Rappelons que, comme la première Pixel Watch, la Pixel Watch 2 conservera le système d’accroche de bracelet propriétaire de la firme. Une manière de permettre aux utilisateurs de changer facilement le look de la toquante numérique en l’absence de tout élément marquant sur le boîtier en lui-même.

Deux nouveaux bracelets métalliques

La première Pixel Watch avait beau être une montre plutôt petite, Google proposait essentiellement des bracelets relativement larges, plutôt orientés vers un public masculin. Pour sa Pixel Watch 2, il semble que le constructeur ait décidé de proposer un bracelet métallique beaucoup plus fin, qui se prêtera davantage aux petits poignets. Ce bracelet fin devrait être proposé au moins en coloris noir et devrait être équipé d’un système de fermoir papillon. Un système déjà utilisé pour la première Pixel Watch avec le bracelet à maillon métallisé. Pour ce nouveau modèle, le bracelet serait simplement bien plus fin. On ignore cependant encore s’il sera décliné en argent brossé en plus du noir mat visible sur le visuel.

Le second bracelet proposé serait, lui aussi, métallique et adopterait un format milanais, avec de fines mailles de métal. Il faut dire que ce format de bracelet n’était pas encore proposé par Google qui se contentait jusqu’à présent de commercialiser des modèles sport (en silicone), élastique, tressé en nylon, en cuir, ou à larges maillons métalliques. Cette fois, le fermoir utilisé serait magnétique pour permettre aux utilisateurs de serrer la montre autant qu’ils le souhaitent à leur poignet. Rappelons néanmoins que Google avait déjà annoncé proposer un tel bracelet sur sa Pixel Watch de première génération l’an dernier — comme on peut le voir sur la première image de cet article — mais il n’a finalement jamais été commercialisé.

Les bracelets de la Pixel Watch 2 pourraient par ailleurs être compatibles avec la première génération de montre de la marque. Ils devraient néanmoins être lancés en même temps que le nouveau modèle. Outre les bracelets, on s’attend surtout à de meilleures performances sur la Pixel Watch 2, ainsi qu’à de nouvelles données de santé, plus précises.