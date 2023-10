Cette mise à jour devrait faire du bien à la première Pixel Watch

La première montre connectée de Google, la Pixel Watch de 2022, va recevoir Wear OS 4 prochainement. De quoi potentiellement faire du bien à son autonomie qui fait défaut.

Wear OS 4 est évidemment de la partie sur la toute nouvelle Pixel Watch 2 de Google. Or, l’une des promesses de la nouvelle version du système d’exploitation pour montres connectées est d’optimiser l’autonomie des produits. Or, l’autonomie a été quasi unanimement pointée du doigt comme étant le gros point noir de la première Pixel Watch.

C’est pourquoi il est intéressant de voir que cette même Pixel Watch de 2022 va recevoir la mise à jour vers Wear OS 4 dont la version stable est fin prête. Quand ? « Plus tard dans l’année », affirme Google.

Plus tard dans l’année, les montres Pixel recevront une mise à jour du système vers Wear OS 4, ce qui élargira encore le nombre d’utilisateurs qui pourront profiter des fonctionnalités de vos applications sur le dernier logiciel.

En d’autres termes, on peut donc espérer que la Pixel Watch voit son autonomie s’améliorer et devenir une montre plus pratique au quotidien.



Pour aller plus loin

1 an avec la Pixel Watch : on en oublie (presque) ses défauts

Quelques avantages de Wear OS 4

De son côté, 9to5Google avait repéré des indices laissant entendre que Wear OS 4 débarquerait débarquerait d’abord sous la forme d’une version bêta avant d’être vraiment déployée sur la Pixel Watch.

Notez que les équipes de Wear OS mettent aussi en avant une fonction pour les développeurs permettant de créer plus facilement des cadrans. Pour les utilisateurs et utilisatrices finaux, on retiendra aussi la possibilité de transférer facilement les données de la montre vers un nouveau téléphone pour éviter de devoir la réinitialiser.