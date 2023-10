Comment Chrome veut vous éviter de tomber sur de faux sites Internet

Google Chrome se met à jour et ajoute quelques améliorations à la barre d'adresse. L'autocomplétion est plus performante et peut corriger vos erreurs, ce qui pourrait permettre d'éviter de tomber sur des sites d'arnaque.

Le navigateur web de Google, Chrome, vient améliorer la barre d’adresse, celle dans laquelle s’affichent les URL, qu’on appelle aussi Omnibox. C’est elle qui permet de retrouver des pages dans son historique, ses favoris, ou d’effectuer des recherches en ligne. Google vient la rendre plus « intelligente » grâce à quelques modifications bien senties.

Imaginons que pour lire nos articles, vous tapiez directement frandroid.com dans votre barre d’adresse, mais que vous fassiez une erreur de frappe en tapant frandorid.com. Alors, il ne se passera rien, puisque personne ne possède ce nom de domaine, pas même nous. Mais quelqu’un de malintentionné pourrait très bien l’acheter et placer la page qu’il souhaite, comme une copie conforme de notre site. Dans notre cas, ce ne serait pas très grave.

Mais réalisez la même chose avec Netflix, Instagram, Gmail ou autre. Là, ce serait plus problématique. Des pirates peuvent acheter des noms de domaine qui y ressemblent, comportant une faute de frappe. Vous ne vous en rendez pas compte et rentrez vos identifiants sur ces sites frauduleux. Ça y est, les pirates les ont à leur disposition. Cette pratique a un nom : le typosquatting et est surtout utilisé dans les spams que vous recevez, qui vous demandent justement vos identifiants de connexion à un service en ligne.

Une barre d’adresse plus « intelligente » dans Google Chrome

Chrome vient apporter une solution à ce problème, en tout cas au niveau de la barre de recherche. Comme Google l’écrit dans un billet de blog, dans la version ordinateur, « la barre d’adresse remplit désormais automatiquement les URL en fonction des mots que vous avez précédemment utilisés pour rechercher un site web. »

En plus de cette fonction d’autocomplétion, on trouve une fonction de correction automatique des fautes de frappe. Elle se base sur les sites que vous avez déjà visités et qui sont enregistrés dans votre historique ou dans vos favoris. Un ajout disponible sur ordinateur, Android et iOS. Enfin, Chrome suggère désormais des sites populaires dans la barre d’adresse, même si vous ne les avez jamais consultés et même si vous avez mal saisi l’URL.

De quoi réduire (un petit peu) les risques de phishing. De quoi surtout vous épargner de retaper correctement une adresse web en martyrisant votre touche retour.

Pourquoi Google améliore la barre d’adresse de Chrome

D’un autre côté, Google aurait pu intégrer ces fonctionnalités depuis très longtemps, mais comme le fait remarquer The Verge, toutes ces erreurs sont aussi à l’origine de bon nombre de requêtes sur Google, le moteur de recherche. À cause des nombreuses affaires pour pratiques anticoncurrentielles auxquelles fait face Google, on comprend les changements apportés à Chrome. De plus, avec toutes les fonctionnalités d’intelligence artificielle qui vont être apportées à Google, les requêtes vont significativement coûter plus cher : autant optimiser chacune d’entre elles et éviter celles qui sont inutiles.

Aussi, on peut s’inquiéter de l’autocomplétion des URL dans Chrome. Cela pourrait augurer l’arrivée de résultats sponsorisés. C’est-à-dire qu’en cherchant un site, un autre pourrait s’ajouter juste devant en payant Google pour cela.

La recherche de favoris devient plus simple

Autre changement apporté par Chrome, la recherche de favoris. Dorénavant, elle est possible directement depuis la barre d’adresse. Pour cela, « il vous suffit d’indiquer le nom du dossier dans votre recherche pour obtenir des suggestions à partir de cette collection », peut-on lire sur le site de Google.

Google se targue enfin d’avoir amélioré la présentation des résultats issus de la barre d’adresse, qui seraient plus faciles à lire.

