Android : une mise à jour va rendre la lecture de vidéos moins gourmande pour votre batterie

Google devrait adopter un nouveau décodeur AV1 pour Android afin d'optimiser la lecture de vidéos sur les smartphones moins puissants.

On vous parle de l’AV1 depuis des années, ce codec vidéo qui s’installe progressivement dans tous nos appareils, que ce soit nos smartphones, ordinateurs ou télévisions. Plus efficient, il nécessite bien moins de bande passante que les codecs h.264, h.265 et VP9 pour une qualité d’image identique et parfois supérieure.

Adopté par YouTube, Netflix et d’autres services et constructeurs, l’AV1 nécessite cependant du matériel spécifique pour être avantageux. Ainsi, si les nouveaux smartphones et GPU de ces deux dernières années décodent matériellement les vidéos AV1 grâce à des puces dédiées, ce n’est pas le cas des plus anciens appareils qui se reposent sur une accélération logicielle plus gourmande exploitant le CPU.

Google serait en passe de proposer une belle alternative aux possesseurs d’appareils ne décodant pas matériellement l’AV1, en implémentant un décodeur logiciel bien plus performant et léger. La lecture de vidéos

Des vidéos moins gourmandes sur votre smartphone ?

Actuellement, Google utilise son propre codec libgav1 pour permettre de lire les vidéos encodées en AV1 sur smartphone Android. Mais comme le précise Mishaal Rahman du site Android Authority, il existe des alternatives à la solution de Google avec notamment libdav1d, développé par les Français de chez VideoLAN (créateurs de VLC).

Si ce codec est toujours accéléré par le processeur, « il est nettement meilleur que libgav1 pour décoder les contenus AV1 » selon le journaliste. Le journaliste explique que libdav1d est développé « en langage assembleur pour les puces ARMv8 », réduisant considérablement son impact sur les performances en lecture, et donc son coût en énergie.

Selon les informations de Mishaal Rahman, Google serait en passe de remplacer son propre codec par celui de VideoLAN dans une future mise à jour prévue en mars pour Google Play. On ne sait cependant pas si cette implémentation ne concerne qu’Android 14 ou également les précédentes versions de l’OS.