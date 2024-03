Chrome : voici comment se passer de Google pour gérer vos mots de passe sous Android

Utilisateurs de Chrome, vous pouvez opter pour un gestionnaire de mots de passe tiers sur Android.

Jusqu’alors, il fallait en passer par le gestionnaire de mots de passe de Google pour sauvegarder ou appeler des identifiants depuis Chrome sous Android. Discrètement, Google a ouvert son navigateur en permettant de basculer sur une application tierce pour la gestion de ses mots de passe.

Google permettait déjà de donner les clés à une app tierce pour la gestion des mots de passe Android, mais conserver Google Chrome en chasse gardée, jusqu’à aujourd’hui. Repérée par Leopeva64 sur X – spécialiste en navigateurs — cette nouvelle option n’est pas aisément accessible. En effet, Google la cache encore dans les méandres de Chrome.

Une fonction encore cachée

Pour l’activer, il faut tout d’abord modifier un paramètre sensible du navigateur en saisissant chrome://flags/#enable-autofill-virtual-view-structure dans sa barre de recherche. Une fois la commande idoine activée, on peut voir apparaître une nouvelle option dans les réglages de Chrome : Autofill options. Ici, on peut choisir de laisser Chrome gérer les mots de passe ou inviter le navigateur à utiliser d’autres logiciels.

Et ce n’est pas tout. Il faut également indiquer à Android quel nouveau gestionnaire de mots de passe on souhaiter utiliser. Là, ça se passe dans les réglages du smartphone. Il faut avoir au préalable installé un gestionnaire de mots de passe. En saisissant Service de saisie automatique, on peut alors définir le logiciel tiers en lieu et place de Google.

Une moins bonne expérience qu’avec Google

Dans notre cas, nous avons essayé cette nouvelle fonction avec Dashlane. En suivant les étapes précédentes, cette application prend bien le relai de Google. Néanmoins, son utilisation est bien moins transparente et fluide. Plusieurs clics sont nécessaires pour qu’un champ se remplisse, là où Google pousse directement les données.

Si on salue l’ouverture de Google à la concurrence – sans doute aidé par le DMA qui s’applique en Europe – il faut reconnaître qu’en l’état, on a tôt fait de retourner dans le giron de Google pour gérer ses mots de passe tant les alternatives sont peu intuitives ou mal mises en place. Lorsque cette fonction sera officiellement disponible, on espère qu’elle sera mieux intégrée.