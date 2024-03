Fitbit Labs : Google va se servir de Gemini pour vous aider à atteindre vos objectifs sportifs

Google a annoncé l'arrivée, plus tard dans l'année, de Fitbit Labs, un ensemble de fonctionnalités basées sur Gemini pour vous aider à mieux comprendre et utiliser vos données de sport et de santé.

L’an dernier, Ă l’occasion du lancement de la Pixel Watch 2, Google prĂ©sentait les nouveautĂ©s logicielles proposĂ©es Ă son Ă©cosystème Fitbit. Parmi celles-ci, une fonction se fait encore attendre : l’arrivĂ©e d’un chatbot Fitbit pour discuter avec un coach virtuel. Finalement, la firme en a dit davantage ce mardi Ă l’occasion de sa confĂ©rence The Check Up dĂ©diĂ©e aux nouveautĂ©s de Google autour de l’intelligence artificielle.

L’Ă©vĂ©nement a ainsi Ă©tĂ© l’occasion pour Google d’en dire plus sur les expĂ©riences d’intelligence artificielle apportĂ©es Ă Fitbit Labs, une nouvelle rubrique disponible dans l’application Fitbit sur smartphone dĂ©diĂ©e aux fonctionnalitĂ©s d’IA.

L’idĂ©e de cette nouvelle fonctionnalitĂ© Fitbit Labs va ainsi ĂŞtre, pour la marque de Google dĂ©diĂ©e au sport et au bien-ĂŞtre, de proposer aux utilisateurs des informations pertinentes basĂ©es sur une intelligence artificielle spĂ©cialisĂ©e, Ă partir de Gemini et des donnĂ©es collectĂ©es par votre montre ou bracelet connectĂ©. Florence Thng, directrice produit chez Fitibt, a ainsi expliquĂ© que l’idĂ©e derrière cette nouveautĂ© Ă©tait de permettre aux utilisateurs de mieux utiliser leurs donnĂ©es de sport ou de santĂ© afin de « relier les points », par exemple en Ă©tablissant une relation entre l’activitĂ© du jour et la qualitĂ© du sommeil la nuit suivante :

Nous allons intĂ©grer de l’IA personnelle dans les produits de notre gamme pour apporter des informations personnalisĂ©es basĂ©es sur vos besoins et prĂ©fĂ©rences.

Des graphiques compréhensibles et un coach personnel

Concrètement, Fitbit Labs va notamment permettre aux utilisateurs de concevoir automatiquement des graphiques permettant de mettre en relation certaines donnĂ©es. Il sera Ă©galement possible, pour les utilisateurs, d’interagir avec un chatbot basĂ© sur Gemini. Ce chatbot est conçu pour ĂŞtre utilisĂ© comme un coach en Ă©tablissant, par exemple, un programme d’entraĂ®nement en fonction des donnĂ©es actuelles de l’utilisateur. La fonction pourra vous permettre de profiter de programmes d’entraĂ®nement personnalisĂ©s en fonction de ses donnĂ©es de santĂ© et de ses performances, avec des entraĂ®nements plus ou moins intenses en fonction de ses besoins.

Ces fonctionnalitĂ©s d’IA dans Fitbit Labs ne sont pas sans rappeler celles d’autres constructeurs. Depuis quelques mois, on assiste en effet Ă une percĂ©e de l’IA sur les appareils de sport et de santĂ© connectĂ©e. C’est notamment le cas du constructeur de bagues Circular qui propose son propre assistant Kira+, du bracelet connectĂ© Whoop, ou d’Amazfit avec AI Chat Coach. MĂŞme Samsung semble vouloir intĂ©grer de l’IA aux conseils de sport et santĂ© avec l’intĂ©gration de Galaxy AI Ă ses prochaines montres et sa future Galaxy Ring.

Du cĂ´tĂ© de Fitbit, il faudra encore patienter un petit peu pour profiter des fonctions basĂ©es sur l’IA. Google n’a en effet prĂ©vu leur dĂ©ploiement sur « plus tard dans l’annĂ©e, auprès d’un nombre limitĂ© d’utilisateurs Android ». Par ailleurs, cette fonctionnalitĂ© devrait ĂŞtre rĂ©servĂ©e aux utilisateurs abonnĂ©s Ă Fitbit Premium.