Comment Samsung pourrait se servir de l’IA sur ses montres pour vous aider à rester en forme

Le patron de la division mobile de Samsung a annoncé vouloir intégrer de l'IA jusque sur ses appareils à porter pour améliorer la santé des utilisateurs.

En début d’année, à l’occasion du lancement de ses Galaxy S24, Samsung a mis le paquet sur les fonctions liées à l’IA embarquées sur ses nouveaux smartphones. Dans la foulée, on a appris que le constructeur travaillerait à intégrer des fonctions d’IA également sur ses écouteurs Galaxy Buds. Rien d’étonnant donc à ce qu’on apprenne que le constructeur coréen chercherait également à proposer des fonctions d’intelligence artificielle sur ses montres connectées.

Comme le rapporte le site SamMobile dans un article publié ce mercredi, le patron de la division mobile de Samsung, TM Roh, a en effet publié un long message sur le portail presse de Samsung détaillant les projets du constructeur en lien avec l’intelligence artificielle Galaxy AI. Et si la plupart des annonces portent sur les smartphones, le constructeur ne compte pas s’arrêter en si bon chemin :

Nous préparons déjà les prochaines étapes pour Galaxy AI au-delà des smartphones — pour l’optimiser pour plusieurs catégories de produits et plusieurs types de services. Dans un futur proche, certains appareils à porter Galaxy utiliseront l’IA pour améliorer la santé numérique et débloquer une nouvelle ère d’expériences de santé étendues et intelligentes.

Des fonctions IA pour les montres, bagues et bracelets Samsung

Le cadre de Samsung reste cependant particulièrement vague aussi bien dans les services proposés grâce à l’IA que sur les appareils concernés. Le terme d’appareils à porter (wearable devices, en anglais) pourrait cependant concerner aussi bien les montres connectées de la firme que ses bracelets connectés, voire sa première bague connectée attendue au second semestre, la Samsung Galaxy Ring.

En termes d’applications pratiques, Samsung pourrait reprendre des fonctionnalités déjà utilisées chez certains concurrents. Le Français Circular propose ainsi, avec sa bague connectée, une IA générative vous détaillant vos données de santé accompagnées de suggestions pour améliorer votre état de forme. Chez Amazfit, l’IA se présente sous la forme d’un coach avec qui on peut discuter pour préparer au mieux une compétition sportive et à qui on peut poser des questions relatives à l’entraînement.

Il faudra sans doute patienter jusqu’à cet été pour en savoir plus sur les différentes fonctions prévues par Samsung. C’est en effet au mois de juillet que la firme devrait présenter ses nouvelles montres, les Galaxy Watch 7, ainsi que toutes les informations concernant sa bague connectée Galaxy Ring.