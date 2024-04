Google Premium ? Le moteur de recherche pourrait bientôt avoir une version payante

Google pourrait bientôt réinventer le modèle économique de son moteur de recherche pour proposer un abonnement payant.

Les géants de la tech font face à une équation complexe. L’IA générative a été très vite adoptée par le grand public à travers ChatGPT comme un outil d’aide gratuit et facile d’accès. Pour se placer rapidement sur ce nouveau marché, Google et Microsoft ont respectivement lancé Bard (puis Gemini) et Bing Chat (puis Microsoft Copilot) pour répondre gratuitement aux questions des utilisateurs. Problème : l’IA générative coûte excessivement cher à faire tourner. Que ce soit pour entrainer l’IA ou pour lui demander des réponses, l’investissement en puissance de calcul dans le cloud est faramineux, pour le plus grand bonheur de Nvidia.

L’équation est donc la suivante : comment concilier des utilisateurs habitués à du gratuit et des coûts de service très élevé ? La réponse semble être l’abonnement premium, et Google pourrait bien y passer, même pour son moteur de recherche.

Un abonnement pour l’IA

D’après le Financial Times, Google réfléchirait à une nouvelle formule d’abonnement premium pour toutes les fonctionnalités liées à l’IA générative. Cela inclurait même la nouvelle version du moteur de recherche propulsé par son IA. Autrement dit, et pour la première fois : Google proposerait une formule d’abonnement payante pour son moteur de recherche jusqu’à présent totalement gratuit.

On peut se demander si dans ce cas de figure, la publicité, le sel du modèle économique de Google, serait toujours présente dans les résultats de la recherche ou non. Ce même abonnement permettrait d’accéder à l’assistant Gemini AI dans Google Docs et Gmail.

Dans une réponse officielle, Google nous éclaire déjà sur ce point.

Nous ne travaillons pas sur une expérience de recherche sans publicité et nous n’envisageons pas de le faire. Comme nous l’avons déjà fait à maintes reprises, nous continuerons à développer de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services premium afin d’améliorer nos offres d’abonnement sur l’ensemble de Google. Nous n’avons rien à annoncer pour l’instant.

Si Google ne s’aventure pas à totalement démentir l’idée d’une offre d’abonnement premium pour Google, la firme indique qu’il est explicitement hors de question de faire l’impasse sur la publicité.

Le moteur de recherche classique resterait gratuit à utiliser, mais un tel changement de stratégie créerait un précédent important pour Google. Cela ouvre beaucoup de questions. Par exemple : est-ce que les futures évolutions de l’algorithme du moteur de recherche concerneraient les deux versions ? Est-ce que la version premium finira par avoir d’autres avantages ?

Sur ces éléments, Google rappelle ses projets autour de la recherche dans un communiqué transmis à Frandroid.

Depuis des années, nous réinventons la recherche pour aider les gens à accéder à l’information de la manière la plus naturelle possible. Grâce à nos expériences d’IA générative dans le domaine de la recherche, nous avons déjà traité des milliards de requêtes et nous constatons une croissance positive des requêtes de recherche sur tous nos principaux marchés. Nous continuons à améliorer rapidement le produit pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs.

Le projet semble pour le moment bien protégé par Google qui se refuse évidemment à toute confirmation des indiscrétions glanées par le Financial Times. Google organise une grande conférence le 14 mai où la firme devrait donner des nouvelles de sa stratégie concernant l’intelligence artificielle. La marque pourrait en profiter pour confirmer ce nouvel abonnement.