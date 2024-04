Google Pixel : cette fonction moins pratique qu’espérée identifie les appelants inconnus

Google a commencé à déployer une nouvelle fonctionnalité sur l'application Téléphone de ses smartphones Pixel. Pratique, cette dernière permet d'identifier les appelants inconnus... mais elle aurait pu être encore meilleure.

« Lookup », c’est le surnom anglais d’une nouvelle fonctionnalité que Google déploie, pour l’instant au compte-goutte, sur l’application Téléphone de ses smartphones Pixel. Cette nouveauté permet de lancer une recherche en ligne manuelle lorsqu’un appelant inconnu a tenté de vous joindre, et ce afin de l’identifier. Ou du moins essayer de le faire.

Comme le précise Android Anthority, cette fonction, bien que pratique, s’avère beaucoup moins complète que l’application Truecaller (spécialisée justement dans d’identification de l’appelant). Elle s’en différencie d’ailleurs assez franchement en termes de procédé. Cette fonctionnalité Lookup n’a donc rien à voir avec une quelconque « intégration » de Truecaller à l’écosystème logiciel de Google. Cela aurait probablement été une solution plus avantageuse.

« Lookup », une fonction moins efficace qu’on l’aurait aimé

En l’état, la fonctionnalité déployée par Google permet surtout de lancer une recherche en ligne après coup, depuis le journal des appels et comme on peut le voir sur cet enregistrement émanant du site spécialisé Piunikaweb.

Il suffit alors de cliquer sur le numéro de téléphone inconnu pour voir apparaître une icône « Lookup » (une silhouette accompagnée d’une petite loupe) sur laquelle on appuie de manière à lancer une recherche sur internet, via Google, ou en utilisant une application de recherche tierce (une fenêtre pop-up vous permet en effet de choisir). Il ne reste plus qu’à fouiller sur le net pour tenter de trouver qui a tenté de vous contacter.

Truecaller, pour sa part, fonctionne comme un répertoire. Elle permet donc d’identifier un appelant même s’il n’a pas de présence en ligne. Ce n’est pas le cas de la fonctionnalité actuellement déployée par Google. Cette dernière pourrait donc vite de montrer ses limites, notamment en ce qui concerne les appels provenant de particuliers, et non d’entreprises.

Déployée d’abord au Japon, avec la mise à jour de mars, « Lookup » est quoi qu’il en soit en train de se frayer un chemin dans d’autres pays. Cette nouveauté serait aujourd’hui accessible depuis la bêta de l’application Téléphone version 127.0.620688474.