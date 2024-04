Google aurait montre pas chère dans les tuyaux, et elle arriverait très bientôt

Une certification aux États-Unis pointe vers une nouvelle montre Wear OS lancée par Google. Il s'agirait d'un modèle plus accessible que la Pixel Watch 3, prévu pour l'automne.

Comme tous les ans depuis 2022, Google devrait présenter, durant l’automne, sa nouvelle montre connectée haut de gamme, la Google Pixel Watch 3. La montre devrait logiquement se positionner dans le segment haut de gamme des modèles de la firme, au-dessus des montres Fitbit. Néanmoins, il semble qu’il ne s’agisse pas de la seule montre Wear OS actuellement en développement chez Google.

Le site 9to5Google a en effet repéré, parmi la base de données de la FCC (la commission américaine en charge des télécommunications), une nouvelle montre connectée de Google dotée du système d’exploitation Wear OS. Or, jusqu’à présent, les Pixel Watch et Pixel Watch 2 étaient les seules montres de Google à profiter de ce système d’exploitation. Même du côté de Fitbit, récemment intégré pleinement au catalogue de produits Google, les montres embarquent leur propre système, Fitbit OS.

Comme le souligne 9to5Google, il paraît peu probable que le produit référencé par la FCC soit déjà la Pixel Watch 3. La montre connectée ne devrait en effet être présentée en bonne et due forme qu’à l’automne et les certifications font généralement partie des dernières étapes avant le lancement d’un produit, quelques semaines à un ou deux mois avant leur commercialisation, mais rarement plus en amont.

Une Pixel Watch 2a ou une nouvelle montre Fitbit

Pour 9to5Google, cette montre encore mystérieuse pourrait être une Pixel Watch 2a, une version plus accessible de la montre haut de gamme lancée en fin d’année dernière. La montre devrait par ailleurs n’être proposée qu’en une seule version avec connectivité Wi-Fi, 4G et Bluetooth. Le site spécialisé précise néanmoins que cette hypothèse est « peu probable » et que d’autres informations auraient circulé si tel avait été le cas. Une autre théorie impliquerait quant à elle Fitbit. Jusqu’à présent, la filiale de Google ne proposait que des montres sous son propre système, mais, un an et demi après le lancement des Fitbit Sense 2 et Versa 4, elle pourrait désormais proposer une montre Wear OS plus accessible.

Compte tenu du calendrier de Google et de cette certification, on pourrait en savoir plus sur cette montre connectée lors de la future conférence Google I/O, prévue le 15 mars prochain. Traditionnellement, c’est à cette période que Google lance ses modèles plus accessibles comme le Pixel 8a, attendu à cette occasion.