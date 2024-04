Google Contacts : un nouveau design bien plus pratique pour l’ajout de contacts

Fini la liste de champs à rallonge, Google Contacts va bientôt proposer un nouveau design plus clair lors de l'ajout et la modification de contacts.

L’application Google Contacts ne cesse de s’améliorer pour les utilisateurs d’Android. En mars dernier, elle avait accueilli une mise à jour qui avait grandement facilité la gestion de vos contacts avec de nouvelles options de tri et d’étiquetage bien pratiques.

Une future mise à jour va visiblement simplifier le design lors de l’ajout et la modification de contacts, un changement assez notable par rapport à l’interface actuelle qui peut sembler lourde et très chargée.

Google Contacts Télécharger gratuitement

Nouveau design pour l’ajout de contacts

Cette mise à jour pour Google Contacts n’a pas encore été déployée dans le Play Store, mais a été repérée par le fameux AssembleDebug sur le site Android Authority. Elle est disponible via le site APK Mirror en attendant la mise à jour officielle, mais son installation ne nous a pas permis de profiter du nouveau design, indiquant qu’une mise à jour du côté des serveurs de Google semble aussi nécessaire.

Dans cette version 4.30.50, on peut profiter d’un design simplifié pour la fenêtre d’ajout et de modification d’un contact. Actuellement, celle-ci vous affiche une longue liste de champs à remplir catégorisée seulement par des icônes.

Design actuel // Source : AssembleDebug / Android Authority Nouveau design // Source : AssembleDebug / Android Authority

La bonne idée de cette mise à jour est celle de n’afficher que 4 champs de base (Nom, prénom, entreprise et numéro de téléphone) et de remplacer les autres par des boutons. Les champs dédiés à l’adresse e-mail, postale ou date d’anniversaire ne s’afficheront que si vous cliquez sur l’un de ces boutons. Le champ « Notes », auparavant noyé dans les champs supplémentaires, a maintenant sa place fixe et dédiée en dessous de ces boutons.

De plus, l’option « Autres champs » vous affichera une fenêtre de sélection au lieu d’ajouter automatiquement tous les autres champs optionnels à la fenêtre. Et il vous sera possible de définir un contact comme Favori dès son ajout, via l’icône étoile présente dans la partie supérieure de la fenêtre.

Cette nouvelle version de l’application Google Contacts sera bientôt proposée sur le Play Store alors qu’elle est déjà disponible sur le site APK Mirror depuis ce week-end.