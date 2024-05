Le Google Pixel 8a aurait un prix un peu plus doux qu’attendu en France

Les fuites s'enchainent concernant le Google Pixel 8a. Le prochain smartphone milieu de gamme aurait un prix légèrement plus bas en France que celui estimé en Europe.

Le Google Pixel 8a devrait être très bientôt officiellement présenté. On s’attend à une annonce lors de la Google I/O, le 14 mai prochain. En attendant, les fuites continuent de dévoiler progressivement des caractéristiques du futur smartphone milieu de gamme.

Récemment, on apprenait que le Pixel 8a devrait bien bénéficier de 7 ans de mises à jour, avec au moins les mises à jour de sécurité, à l’image des Pixel 8 et 8 Pro. Cela en ferait un potentiellement l’un des plus durables des smartphones sur sa tranche de prix.

Et c’est justement sa tranche de prix en France qui se précise désormais grâce à une fuite provenant de Dealabs.

Un peu plus cher que le Pixel 7a

Lors de son lancement, le Google Pixel 7a était commercialisé à 509 euros. De son côté, le Google Pixel 8a serait lancé à 549 euros pour la version 128 Go et 609 euros pour la version 256 Go. On aurait donc une hausse de prix de 40 euros d’une année sur l’autre. C’est toutefois un peu plus doux que les 569,90 euros et 630 euros attendus dans le reste de l’Europe.

C’est tout de même une hausse de prix qui ferait changer la gamme Pixel A de segment sur le marché. Ainsi, le Pixel 8a serait plus cher que le Galaxy A55 ou le Nothing Phone (2a).



Si c’est bien le prix du Google Pixel 8a en France, Google se retrouverait presque à se concurrencer lui-même. En effet, on trouve désormais le Google Pixel 8 à 599 euros, soit seulement 50 euros de plus que le prix de lancement attendu du Pixel 8a.

Rendez-vous le 14 mai pour être fixé définitivement sur les détails du Pixel 8a.