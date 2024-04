Google Pixel 8a : cette fuite soulève deux questions

Des visuels promotionnels du Google Pixel 8a, dénichés par Android Headlines, soulève un doute sur les mises à jour prévues pour le téléphone et sur la politique de Google vis-à-vis de son service de VPN censé être abandonné.

Le Google Pixel 8a fait beaucoup parler de lui et, pour cause, le nombre d’informations en fuite ne cesse d’augmenter. Ainsi, alors qu’une vidéo promotionnelle a déjà fait le tour du web, Android Headlines a pu mettre la main sur de nouveaux visuels publicitaires qui seront, a priori, utilisés pour vanter les mérites du futur smartphone. Or, deux éléments nous intriguent dans ces images.

Toutefois, commençons par certaines confirmations. Sans surprise, on peut voir que l’intelligence artificielle sera largement mise en avant avec, entre autres, des performances photo qui promettent d’être « AI-mazing ». Un subtil mot-valise anglais mêlant les termes « IA » et « incroyable ». Pour cela, il faudra donc compter sur les fonctions Meilleure prise, Vision de nuit ou encore la Gomme magique audio.

Rien de bien nouveau à l’horizon, mais il s’agit là de beaux arguments pour le Pixel 8a qu’on attend à un tarif bien plus abordable que les Pixel 8 ou Pixel 8 Pro. Un autre visuel met en avant davantage de fonctionnalités comme le filtrage d’appels intelligents par Google Assistant, le résumé d’emails ou l’option Circle to Search.

Nous ne tombons pas non plus de notre chaise en voyant des mentions à la puce Google Tensor G3, à une certification IP67 ou à une charge « rapide » qui devrait se limiter à une puissance de 27 W (avec le bloc officiel de 30 W).

Deux questions en suspens

Venons-en maintenant aux deux interrogations. La première concerne directement le produit. Dans un des visuels, Google met en lumière la longévité du Pixel 8a. Sur l’image, on peut ainsi lire que le téléphone est assuré de profiter de mises à jour de sécurité pendant sept ans. Une bonne nouvelle en soi, mais on ne peut s’empêcher de remarquer que Google parle ici spécifiquement des patchs de sécurité et pas forcément des mises à jour majeures d’Android.

À titre de comparaison, les Pixel 8 et 8 Pro profitent d’un suivi logiciel de sept ans qui concerne à la fois les mises à jour majeures de l’OS et les patchs de sécurité. Qu’en sera-t-il pour le Pixel 8a ? Il n’est pas impossible que ce modèle moins cher reçoive « seulement » cinq mises à jour majeures.

La seconde interrogation provient du même visuel, mais pose question sur la stratégie de la firme de Mountain View. En effet, un petit texte fait l’éloge du VPN de Google One pour protéger votre activité en ligne sur le Pixel 8a. Or, ce service va bientôt être enterré. Voir Google en faire la promotion pour un nouveau produit semble donc quelque peu incongru.

Il faudra attendre la conférence de la Google I/O 2024, prévue le 14 mai prochain, pour lever tous les mystères.