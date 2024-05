Comment votre smartphone Android pourrait devenir un véritable PC

ChromeOS est un système d'exploitation qui ressemble beaucoup à Android. Google testerait une fonction sur Android afin de le lancer. De quoi transformer son smartphone en véritable ordinateur, en y ajoutant un clavier et une souris.

Ce 14 mai Ă 19 heures, ce sera la Google I/O : la grande confĂ©rence annuelle de Google dĂ©diĂ©e aux nouveautĂ©s logicielles du gĂ©ant du web. Et si Google annonçait une fonction pour lancer ChromeOS sur Android ? Ce n’est peut-ĂŞtre pas prĂ©vu, mais c’est ce que Google testerait.

ChromeOS sur Android, ça pourrait bientôt exister

C’est l’expert d’Android, Mishaal Rahman, qui rĂ©vèle cette information dans les colonnes d’Android Authority. Ce ne serait pas la première fois que Google essaierait de crĂ©er un hybride entre Android et ChromeOS : il l’avait fait sous le nom de code Andromeda, avant d’abandonner le projet. Mishaal Rahman avance que « les deux plateformes Ă©taient dĂ©jĂ performantes et qu’il serait donc plus productif pour l’entreprise de se concentrer sur l’amĂ©lioration de chacune d’entre elles ». Pour autant, les deux systèmes d’exploitation se ressemblent de plus en plus, et pas qu’esthĂ©tiquement : Android a obtenu les mises Ă jour transparentes de ChromeOS, ChromeOS a eu les applications Android. Le journaliste a mĂŞme pu exĂ©cuter une version de ChromeOS sur un Pixel 7 Pro.

Lien YouTube S’abonner Ă Frandroid Ce contenu est bloquĂ© car vous n’avez pas acceptĂ© les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage Ă©tant opĂ©rĂ© par YouTube avec vos donnĂ©es qui pourront ĂŞtre utilisĂ©es pour les finalitĂ©s suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des mĂ©dias sociaux, favoriser le dĂ©veloppement et l’amĂ©lioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicitĂ©s personnalisĂ©es par rapport Ă votre profil et activitĂ©, vous dĂ©finir un profil publicitaire personnalisĂ©, mesurer la performance des publicitĂ©s et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout GĂ©rer mes choix

L’utilisation du clavier et de la souris ne semble pas poser de souci. En revanche, c’est plus compliquĂ© pour l’audio ou le rĂ©seau. Selon Mishaal Rahman, ce qui permet cette introduction de ChromeOS dans Android, c’est l’Android Virtualization Framework, ou AVF. Il s’agit en fait d’une fonctionnalitĂ© apparue dans Android 13 « qui fournit un environnement d’exĂ©cution sĂ©curisĂ© et privĂ© pour le code hautement sensible ».

C’est avec cela qu’en 2022, un dĂ©veloppeur avait pu faire tourner Windows 11 sur Android. Autre indice : Google a crĂ©Ă© un support pour exĂ©cuter ChromiumOS, la version open source de ChromeOS, sur Android. Il prĂ©senterait les possibilitĂ©s offertes avec lors d’Ă©vĂ©nements privĂ©s.

Pourquoi cela pourrait être une bonne idée

ChromeOS comprend en fait un moteur qui permet d’exĂ©cuter Android : c’est ce qui permet de profiter de toutes les applications du Play Store sur les Chromebook. Cependant, l’inverse est impossible, ou du moins plus pour longtemps peut-ĂŞtre. Un smartphone Android pourrait très bien offrir de bonnes performances : aujourd’hui les modèles Ă plus de 300 ou 400 euros ont des performances suffisantes pour faire fonctionner des jeux vidĂ©o en 3D assez gourmands. On imagine alors très bien que ChromeOS puisse tourner dessus : les smartphones peuvent avoir assez de RAM et des SoC puissants. D’autant plus qu’actuellement, les Chromebook d’entrĂ©e ou de milieu de gamme ne sont gĂ©nĂ©ralement pas très Ă©quipĂ©s niveau hardware.

Avoir une interface d’ordinateur sur un smartphone, ça existe dĂ©jĂ sur le marchĂ©, avec Samsung DeX. C’est une fonctionnalitĂ© disponible sur les Galaxy haut de gamme : elle permet de passer de l’interface de One UI Ă une autre qui ressemble Ă celle d’un ordinateur. Barre des tâches, fenĂŞtres rĂ©glables, clics, etc. on se croirait presque dans une sorte de Windows ou de Linux. En rĂ©alitĂ©, Android possède dĂ©jĂ un mode bureau, assez limitĂ©, mais mis Ă jour : la dernière version bĂŞta d’Android 14 vient mĂŞme l’amĂ©liorer.

Google pourrait très bien amener cela avec ChromeOS sur les smartphones Android. En connectant son smartphone Ă un Ă©cran externe en USB-C et en ajoutant un clavier et une souris en Bluetooth, il deviendrait alors un vĂ©ritable ordinateur. La force d’un mode ChromeOS sur Android, c’est surtout Google Chrome : sur cet OS, le navigateur de Google est peu ou prou la mĂŞme version que sur macOS ou encore Windows. L’avantage principal, c’est la possibilitĂ© d’utiliser des extensions.