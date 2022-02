Un développeur parvient à faire tourner Windows 11 sur un Pixel 6

Grâce à Android 13, un développeur serait parvenu à lancer Windows 11 sous machine virtuelle sur un Pixel 6. Une prouesse rendue possible par l'envie de Google de faciliter l'utilisation de tels outils sur ses prochaines versions de l'OS.

On avait déjà vu un OnePlus 6T sous Windows 11, alors pourquoi pas un smartphone plus récent ? Le développeur Danny Lin, évoluant sous le pseudo KdragOn, qui s’est montré plutôt fiable sur les fuites entourant Google et ses smartphones, affirme (via Android Authority) avoir pu faire tourner Windows 11 sur un Pixel 6.

And here's Windows 11 as a VM on Pixel 6 https://t.co/0557SfeJtN pic.twitter.com/v7OIcWC3Ab — kdrag0n (@kdrag0n) February 13, 2022

Le développeur utilise la Developper preview de Android 13, une mise à jour qui apparait plutôt légère pour le moment. Mais comme le démontre le développeur, Android 13 pourrait changer pas mal de choses en facilitant l’utilisation d’une machine virtuelle sur son smartphone.

Doom éternel

Il a ainsi publié une série de captures d’écrans de l’OS de Microsoft en vue portrait, façon smartphone qui est pour le moins frappante.

Windows 11 sur un Pixel 6. // Source : kdragOn Windows 11 sur un Pixel 6. // Source : kdragOn Windows 11 sur un Pixel 6. // Source : kdragOn Windows 11 sur un Pixel 6. // Source : kdragOn

Toujours selon le développeur, le niveau de performances de la machine virtuelle serait plutôt correct, même si Windows tournait sans accélération graphique ici.

Par ailleurs, kdragOn s’est même amusé à lancer le célèbre jeu Doom sur son smartphone, avec un clavier branché en prime pour le confort.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone's Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m — kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022

Au-delà de la prouesse technique, on pourrait assister là au premier ajout significatif d’Android 13. Google semble bien décidé à pousser l’utilisation de machines virtuelles sur les appareils tournant sous Android.

Si la firme de Mountain View parvient à ses fins, le vieux rêve de l’utilisation d’un appareil unique pouvant servir à la fois de téléphone et de PC une fois connecté à un écran et un clavier serait évidemment relancé. C’est notamment ce que Samsung s’échine à pousser avec son système Dex.

