Votre smartphone Android pourrait bien devenir un scanner de code-barres bien pratique

Alors que nous allons avoir des nouveautés à propos d'Android 15 très prochainement, Google continuerait à mettre à jour sa fonctionnalité Circle to Search. De quoi faire de son smartphone Android un véritable scanner de code-barres.

Cette semaine, c’est la Google I/O 2024 avec le plein d’annonces et d’autres sont prévues autour d’Android 15. En attendant, Google pourrait lancer un petit changement à sa fonctionnalité Circle to Search qu’on découvre depuis quelques mois. Elle permettrait de scanner des codes-barres.

Une fonctionnalité de lecture de codes-barres

C’est l’expert d’Android AssembleDebug qui révèle sur Android Authority avoir découvert des morceaux de code informatique dans la dernière version bêta de l’application Google. Ils suggèrent que Circle to Search pourrait prendre en charge les codes-barres, sous le nom du bouton « Rechercher ce code-barres ». Pour le moment, cela ne peut pas être activé : il est également possible que Google ne déploie jamais cette fonctionnalité.

On ne sait pas très bien à quoi cela pourrait servir, mais on imagine que cela laissera la possibilité de retrouver à quel produit appartient un code-barres. Autre usage possible : en savoir plus sur un produit, pouvoir le commander en ligne directement. Comme le précise Android Police, Circle to Search travaillerait sur le partage d’une capture d’une partie de l’écran de son smartphone.

Google semble attaché à son Circle to Search

La fonctionnalité Circle to Search a été lancée dès janvier 2024 sur les Galaxy S24. Depuis, elle s’est déployée sur d’autres appareils Android, au compte-goutte toutefois. Il y a eu les Pixel 8, puis les anciens Pixel, puis la Pixel Tablet et tous les smartphones Samsung haut de gamme sous One UI 6.1, mais pas davantage pour l’instant. Pendant ce temps, Google a aussi amélioré Circle to Search avec la prise en charge de la traduction instantanée notamment.

Ce soir à partir de 19 heures, Google tiendra une conférence dédiée à Android 15. De quoi potentiellement annoncer l’arrivée de Circle to Search sur tous les appareils Android qui ne sont pas de Google ou de Samsung. La nouvelle version du système d’exploitation est prévue pour octobre prochain. Circle to Search pourrait aussi arriver dans une future mise à jour d’Android 14.