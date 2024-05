Google : la révolution du web n’échappera pas aux publicités

Le module AI Overview qui va profondément changer les recherches sur Google affichera, à terme, également des publicités repérables grâce à une étiquette « Sponsorisé ».

C’est l’une des annonces phares de la Google I/O 2024 : AI Overview. Derrière ce nom se cache une fonction d’intelligence artificielle qui compte transformer le moteur de recherche Google. La firme de Mountain View promet de faciliter grandement la vie des utilisateurs et des utilisatrices. Or, le géant du web a été clair sur un détail important : ce changement radical sera propulsé par de la publicité.

Rendre la recherche Google plus efficace

Toutefois, il est bon de rappeler ce dont nous parlons ici. Concrètement, lorsque vous ferez une recherche sur Google, vous ne verrez plus simplement la liste de résultats s’afficher. Au-dessus, un module AI Overview va s’inviter pour proposer un résumé concis des informations à retenir en se basant sur les contenus de certains sites. Le tout, en mettant en avant des images et des liens pratiques par exemple. Cette fonction est évidemment permise par Gemini, le modèle de langage (LLM) de Google.

L’idée est de permettre au public d’avoir accès aux informations recherchées en un coup d’œil. Du côté des créateurs de contenus, on s’inquiète forcément déjà des risques que cette mise à jour fait encourir en termes d’audience. En effet, nombre de sites verront sans doute leur trafic baisser et la solution sera alors de se positionner parmi les quatre liens indiqués en source dans le fameux module AI Overview. Or, même cela ne garantit pas forcément un maintien de l’audience.

Il s’agit donc d’une nouvelle inquiétude autour de l’intelligence artificielle. Celle-ci s’appuie sur des sources qu’elle risque d’invisibiliser et, donc, de faire disparaître à terme. En attendant les débats inévitables que susciteront ces évolutions, Google ne perd pas le nord. L’entreprise a déjà évoqué le modèle économique qu’elle envisageait pour l’AI Overview et ce dernier reposera, sans surprise, sur de la publicité.

La publicité va s’inviter

Comme le relate 9to5Google, pendant le Google Marketing Live du 21 mai dernier, la firme a présenté de nouvelles manières dont les annonceurs pouvaient profiter de l’intelligence artificielle tout en indiquant que le module AI Overview ajouterait « bientôt » des publicités en ligne. Google affirme par ailleurs que les internautes trouvent que les pubs en question sont pratiques.

Lors des premiers tests, nous avons appris que les utilisateurs trouvaient utiles les publicités apparaissant au-dessus et au-dessous de la vue d’ensemble générée par l’IA. Bientôt, nous commencerons à tester les annonces Search et Shopping dans les AI Overviews pour les utilisateurs aux États-Unis. Elles auront la possibilité d’apparaître au sein de l’AI Overview dans une section clairement étiquetée comme « sponsorisée » lorsqu’elles sont pertinentes à la fois pour la requête et pour les informations de l’AI Overview.

Google n’en dit pas plus sur la date exacte à partir de laquelle ce déploiement aura lieu. Rappelons au passage qu’AI Overview n’est proposé qu’aux États-Unis à l’heure actuelle, mais que l’objectif est de toucher un milliard d’utilisateurs d’ici à la fin de l’année 2024.