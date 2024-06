Ce benchmark du Pixel 9 Pro XL révèle une grosse quantité de RAM

Les Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL ont été trouvés dans les résultats de Geekbench, l'occasion de voir ce qu'ils valent par rapport à leurs aînés.

On attend la présentation des Pixel 9 pour octobre prochain. Google devrait dévoiler trois appareils : les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL. Un trio tout neuf puisqu’il fallait se contenter de deux modèles jusqu’alors. Et aujourd’hui, deux d’entre eux apparaissent dans Geekbench.

Les premiers résultats de benchmark des Pixel 9 et Pixel 9 Pro XL sont là. On peut d’ailleurs en apprendre plus sur leurs configurations. Le nom de la puce utilisée n’est pas indiqué, mais on sait qu’il s’agit du Tensor G4, non encore annoncé.

Un Tensor G4 qui se confirme

Et ce qui rassure c’est que les informations concordent avec celles avancées il y a quelques semaines par Rozetked. On passe donc de neuf coeurs sur le Tensor G3 à huit coeurs sur le G4, mais avec des fréquences de fonctionnement plus élevées. Voici l’ordre :

1×Cortex-X4 (3,1 GHz)

3×Cotrex-A720 (2,6 GHz)

4×Cortex-A520 (1,95 GHz)

La différence notable entre le Pixel 9 et sa version Pro XL, c’est la quantité de mémoire vive installée. Le Pixel 9 dispose de 8 Go contre 16 Go de RAM pour son grand frère. Une mémoire doublée, c’est intéressant pour la durée de vie de l’appareil, surtout avec les 7 ans de mises à jour de Google, mais c’est aussi une condition nécessaire pour faire tourner confortablement des modèles d’IA et leurs fonctions complètes.

Des performances déséquilibrées

Côté performances, le Pixel 9 Pro XL est nettement au-dessus du Pixel 8 Pro (1378 vs. 1283 / 3732 vs. 3019). La tendance est plus floue entre le Pixel 9 et son prédécesseur. Il semble même être battu en taches multicoeurs (3313 vs. 3874).

Les Pixel 9 seront lancés à l’automne. On attend des appareils au design remanié avec un module photo en forme de pilule qui ne courra plus d’un côté à l’autre du châssis. Ils pourraient utiliser de l’acier inoxydable, ce qui les alourdirait par rapport à la génération actuelle.