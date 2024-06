Cette fonctionnalité va disparaître de Google Maps

Lancée en 2018, Google pourrait abandonner la fonctionnalité « Lieux suivis ». Cette dernière permet aux utilisateurs de recevoir des notifications de leurs lieux préférés.

Si vous êtes un fervent utilisateur de Google Maps, il est possible que vous ayez des listes avec vos trajets préférés, mais il est également possible que vous suiviez certains lieux afin de recevoir de leurs nouvelles. On apprend via Android Authority que cette fonctionnalité pourrait disparaître.

Suis-moi je fuis

Cette fonctionnalité lancée en 2018 vous permettait de suivre vos lieux préférés sur Google et de retrouver différentes mises à jour comme les événements de l’endroit ou encore certaines offres. On pouvait retrouver le tout dans l’onglet « enregistré » et le bouton « suivi ». Une fonctionnalité qui ne semble pas convaincre, l’entreprise ayant au fil du temps masqué cette option sur les différents lieux jusqu’à disparaître. En tout cas, c’est qu’indique Android Authority après voir vu dans la version v11.134.0103 bêta de Google Maps des lignes de code suggérant le retrait de la fonctionnalité.

En se rendant sur Google Maps et sur la base de différents lieux recherchés, on ne trouve déjà plus la possibilité de suivre une entreprise. Les documents d’assistance Google suivent également la démarche : on ne retrouve plus de traces de la fonctionnalité. Subsiste uniquement une section vous aidant à « ne plus suivre un établissement dans Google Maps ». Rassurez-vous, il est toujours possible de retrouver la liste de tous les lieux que vous avez visités dans le passé (si vous les avez enregistrés) ils sont regroupés dans l’onglet « enregistré ».

Google ne dit pas pour autant adieu à ses possibilités de découverte : la seule fonctionnalité de suivi persistante étant celle de suivre les profils des autres utilisateurs laissant des avis. Vous pouvez les retrouver dans l’onglet « découvrir » ou bien les suivre dans votre fil « actualités ».

Si cette fonctionnalité de suivi de lieux disparait en 2025, l’entreprise continue néanmoins de faire évoluer son application et d’enrichir son expérience de recherche. L’entreprise prépare des fonctionnalités d’IA générative afin de vous aiguiller au mieux dans vos recherches en fonction de la météo par exemple.

