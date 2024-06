Play Store : Google calcule les millions d’euros que lui coûteront sa défaite contre Epic Games

Après sa victoire surprise en 2023 contre Google dans un procès autour des monopoles illégaux, Epic Games formule une liste de demande visant à ouvrir le Play Store à la concurrence.

Si l’on ne sait toujours pas ce qu’a gagné Epic Games dans son procès face à la firme de Mountain View, on sait l’une de ses réclamations : ouvrir le champ des stores d’applications au sein d’Android. Un choix qui pourrait coûter cher à Google.

Un monopole avéré

En 2023, le juge américain James Donato avait tranché en faveur d’Epic reconnaissant que Google possède un monopole avec son Play Store et son service de facturation. Qui plus est, il a été reconnu que Google procède à des actions anticompétitives pour maintenir ce monopole. En mai dernier, sur ordonnance du juge Donato, Google a fourni des estimations sur le coût qu’engendrerait l’arrivée de nouveaux stores au sein même de l’architecture Android. La firme, annonce qu’il faudrait compter entre 12 et 18 mois et plus de 60 millions de dollars pour mettre en place ces mesures.

D’après les informations transmises par Google et relayée par The Verge, ces coûts pourraient précisément se définir comme suit.

12 à 16 mois et 27,5 à 66,9 millions de dollars pour offrir un « accès au catalogue », c’est-à-dire permettre aux app stores tiers d’accéder aux applications du Play Store.

12 mois et 1,7 à 2,4 millions de dollars pour proposer un « transfert de bibliothèque », pour permettre aux utilisateurs de transférer leurs données Android vers un magasin d’applications tiers.

12 à 16 mois et 32,1 à 67,7 millions de dollars pour distribuer des magasins d’applications tiers sur Google Play.

Si ces sommes peuvent paraître importantes, The Verge précise qu’en 2021 le Play Store produisait près de 12 milliards de dollars de bénéfices en une seule année, soit plus de 31 millions de dollars de bénéfices par jour.

Un coût supplémentaire

Le 6 mars 2024, l’Union européenne a mis en place le Digital Markets Act visant à restreindre les monopoles des GAFAM et éviter des situations comme celle-ci. Toutefois, les entreprises ne sont pas prêtes à se laisser faire.

Google a, par exemple, mis en place ce qu’il appelle « External Offers program » pour « permettre aux développeurs d’applications distribuées par Play de diriger directement les utilisateurs de l’EEA en dehors de l’application, notamment pour promouvoir des offres ». Derrière ce programme, c’est la possibilité pour la firme d’appliquer des frais pour les développeurs voulant facturer leurs utilisateurs via leurs propres services. Une mesure dissuasive.

Néanmoins, si l’on écoute les propos tenus par l’entreprise, ces frais permettraient également d’examiner les applications et les mises à jour de ces magasins tiers pour éviter que des logiciels malveillants ne s’y immisce, compromettant ainsi la sécurité des données des utilisateurs.