C’est le retour de « Goooooooooogle » après un an et demi d’errance

Google va ressusciter la pagination au sein de ses résultats de recherche. Fini le défilement infini expérimenté depuis 2022, l’entreprise revient à son bon vieux fonctionnement d’antan.

L’expérience aura été de courte durée. Après avoir testé le chargement de résultat infini sur sa page de recherche depuis un an et demi, Google va revenir à son fonctionnement par pages, pour le bonheur des uns et le malheur des autres.

Initié sur mobile en octobre 2021, les résultats en défilement infini sont arrivés sur l’interface classique de Google en décembre 2022. Mais les performances n’ont pas été à la hauteur des espérances de l’entreprise.

Des résultats plus rapides

Dans une déclaration faite au site Search Engine Land, la firme explique que la pagination permet de fournir « des résultats de recherche plus rapidement pour un plus grand nombre de recherches, au lieu de charger automatiquement les résultats que les utilisateurs n’ont pas explicitement demandés ». En plus de ça, le scroll infini n’a pas « augmenté significativement le degré de satisfaction des recherches Google », nous apprend Search Engine Land.

Résultats, les bonnes vieilles pages de Google sont d’ores et déjà de retour sur l’interface ordinateur de Google tandis que le scroll infini sur mobile prendra se retraite « dans les prochains mois ». Légère différence néanmoins, la version classique de Google montrera les liens vers les différentes pages, tandis que, sur mobile, un simple bouton « Afficher plus » apparaîtra après un certain nombre de résultats.

Un nouveau défi pour le référencement

Ce changement en apparence minime pourrait avoir d’importantes répercussions dans les problématiques d’optimisation pour les moteurs de recherche. Être relégué à la page 2 des résultats de Google a toujours signifié un taux d’engagement moindre. Le scroll infini corrigeait un peu cette injustice en exposant mécaniquement les internautes à plus de résultats lors de leurs recherches. Couplé avec les résultats de recherche dopés à l’IA qui arrivent sur Google, ce changement pourrait bien signer l’affaiblissement de bon nombre de sites qui compte sur l’indexation de Google pour survivre.

En parallèle, les utilisateurs et utilisatrices pourraient bien y gagner en confort avec des limites claires entre les pages qui évitent de faire perpétuellement défiler des résultats dans une espèce de lassitude infinie.

En plus de ça, le défilement infini fait partie des « stratégies de captation de l’attention » dénoncées par l’autorité française de régulation des télécoms. Selon l’Arcep, cette fonctionnalité « contribue à l’augmentation de l’empreinte environnementale des services numériques » en augmentant « le temps passé sur la page, et donc le poids de cette dernière ». Pas sûr que l’écologie ait été la première préoccupation de Google dans cette histoire, mais l’effet de bord est toujours bon à prendre.

