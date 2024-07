Avec cet ajout, Chrome sur Android ressemble un peu plus à Chrome sur PC

La fonction Safety Check de Chrome débarque sur la version Android du navigateur. De quoi vous recommander des paramètres afin de privilégier la sécurité lors de votre navigation, comme ça existe depuis longtemps sur ordinateur.

Il n’y a pas que sur ordinateur qu’on risque de se faire pirater : les smartphones aussi (et nos usages) ont des failles. C’est là que Chrome entre en jeu, en apportant sa fonction Safety Check sur Android, pour le moment en test sur le canal Chrome Canary sur Android. De quoi vérifier si les paramètres du navigateur Android sont les plus protecteurs.

Sécurité : la version Android de Chrome se rapproche de la version desktop

C’est MSPowerUser qui rapporte l’arrivée dans le canal de test Canary de Chrome sur Android du réglage caché Safety Check v2. De quoi en savoir plus sur ce que prépare Google pour la sécurité sur smartphones, bien que rien ne soit encore officiel. Pour rappel, Safety Check est une fonctionnalité de Chrome qui identifie et résout les problèmes de sécurité potentiels liés aux paramètres du navigateur. À la base, elle avait été lancée pour vous prévenir si votre mot de passe avait été compromis, ou pour les notifications abusives de certains sites. Elle peut aussi supprimer les autorisations des sites que vous n’avez pas consultés depuis un certain temps.

Safety Check se lance probablement en arrière-plan assez régulièrement et surveille les paramètres, comme l’indique sa description dans les paramètres : « Chrome vérifie régulièrement que les paramètres de votre navigateur sont les plus sûrs. Il vous informera si quelque chose doit être revu. »

La deuxième version de Safety Check ajoute l’état de Chrome sur Android. Elle permet de préciser s’il y a une mise à jour disponible, quelles sont les autorisations, les notifications acceptées ainsi que les options de navigation sécurisée. Le tout dans une interface remaniée.

