Google Chrome 83 : navigation sécurisée, confidentialité renforcée, paramètres simplifiés

Google Chrome déploie aujourd'hui plusieurs nouveautés visant à faciliter les réglages concernant la protection de la vie privée et la sécurité de la navigation sur le web. L'accent est mis sur la gestion des cookies, des extensions et de la résolution DNS.

Cela fait un certain temps que Google communique grandement sur son attachement au respect de la vie privée des utilisateurs. L’idée est évidemment de rassurer le grand public du mieux qu’il le peut. Dans cette optique, l’entreprise déploie de nouvelles fonctionnalités sur Chrome, son navigateur web.

Vous retrouverez donc « de nouveaux outils et une nouvelle interface des paramètres de confidentialité et de sécurité de Chrome sur ordinateur afin de vous aider à maîtriser votre sécurité sur le web ». Grosso modo, les annonces de Google s’axent sur six points :

faciliter l’accès aux options concernées

proposer un contrôle de sécurité

gérer plus efficacement les cookies tiers

mieux ranger les extensions

sécuriser la navigation

chiffrer la résolution DNS

Les paramètres de confidentialité

Dans les options de Google Chrome, les options permettant de gérer les cookies ont droit à un petit relooking pour présenter plus finement les différents choix qui s’offrent à vous. En vous rendant dans l’onglet Confidentialité et sécurité puis dans le menu Cookies et données de sites, vous pourrez « choisir si et comment les cookies sont utilisés par les sites Web que vous consultez, avec la possibilité de bloquer les cookies tiers en mode normal ou navigation privée, et de bloquer tous les cookies sur certains ou tous les sites web ».

La fonction Effacer les données de navigation est, quant à elle, repositionné pour s’afficher tout en haut de la section Confidentialité et sécurité.

Le « Safety Check »

Une nouvelle fonction appelée « Safety Check » en anglais et « contrôle de sécurité » en français fait aussi son apparition dans les paramètres de Chrome. En l’activant, le navigateur vous avertira si un de vos mots de passe a été compromis par une faille de sécurité et vous indiquera la marche à suivre pour y remédier.

Cette option permettra aussi de vérifier si la navigation sécurisée — sur laquelle nous reviendrons juste après — est bien active, si vous utilisez bien une version à jour de Chrome avec toutes les protections nécessaires et si des extensions installées nuisent au respect de votre vie privée.

Le contrôle des cookies en navigation privée

Lorsque vous fermez une session de navigation privée, vous supprimez également les cookies générés. En plus de cela, Chrome va aussi bloquer les cookies tiers pendant que vous utilisez le mode incognito. Il s’agira là du réglage par défaut. En d’autres termes, les cookies d’un site ne seront pas actifs lorsque vous vous rendrez sur un autre site. Cela permet de limiter le tracking de vos activités en ligne.

À cela s’ajoute un interrupteur visible sur la page nouvel onglet en navigation privée pour bien vous assurer que ce blocage des cookies tiers est activé ou tout simplement pour le désactiver si vous le souhaitez. Il est aussi possible de définir sur quels sites web cette fonction ne doit pas être activée. « Cette fonctionnalité sera progressivement déployée, à commencer par les systèmes d’exploitation pour ordinateur et sur Android ».

Ranger efficacement les extensions

Dans le coin supérieur droit de Chrome, une nouvelle icône en forme de puzzle va faire son apparition. En cliquant dessus, vous aurez accès à l’ensemble des extensions installées sur votre navigateur. Une manière plus simple et efficace de retrouver un plugin.

Vous pourrez toujours épingler vos extensions favorites pour les avoir à portée de main.

Une protection plus proactive

Par défaut, la navigation standard de Google Chrome propose déjà des mesures de sécurité contre les sites, extensions et téléchargements potentiellement dangereux. Avec la mise à jour du navigateur, vous aurez aussi la possibilité d’opter pour une protection renforcée.

L’idée est surtout de vous prévenir en temps réel de tous les événements pouvant affecter votre sécurité et votre vie privée. Votre navigation sur le web devient encore plus sûre, mais pour cela il faut accepter d’envoyer vos données de navigation à Google. C’est pour cette raison que la fonctionnalité n’est pas activée par défaut. C’est à vous de faire ce choix.

DNS-over-HTTPS

Enfin, Google présente aussi une fonctionnalité de DNS sécurisé. L’idée ici est de chiffrer la résolution DNS — c’est l’étape où s’effectue la correspondance entre l’adresse IP et le nom de domaine. Pour cela, la firme de Mountain View fait appel au protocole DNS-over-HTTPS, un standard poussé par l’Internet Engineering Task Force. C’est une tendance dans l’industrie, l’implémentation de ce protocole a également récemment été annoncée pour Windows 10, avec la build 19628.

Dans les grandes lignes, cela empêche les personnes mal intentionnées de connaitre les sites que vous consultez et donc de limiter les tentatives d’hameçonnage. Ce protocole sera activé par défaut dans Chrome est utilisé si votre fournisseur DNS est compatible. Si vous le souhaitez, il est toujours possible de configurer le fournisseur DNS de votre choix.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités se déploient à partir d’aujourd’hui sur la version 83 de Chrome. Il faudra patienter deux à trois semaines pour que l’ensemble des utilisateurs soient concernés.