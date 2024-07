Android va bientôt mettre à jour les applications installées en dehors du Play Store

Le Google Play Store va bientôt vous permettre de mettre à jour les applications tierces dans un effort de décourager le side loading, en rapatriant les applications venant de sources externes.

Le Play Store de Google // Source : Frandroid

Alors que Apple s’ouvre peu à peu aux magasins d’applications alternatifs et au side loading (l’installation d’application en dehors du store officiel), Google va encore plus loin. Dans une future mise à jour de son Google Play Store, il sera visiblement possible de mettre à jour toutes ses applications, y compris celles qui ont été installées en dehors de l’écosystème de Google.

Mettre à jour vos applications tierces sur le Play Store

La fonctionnalité a été repérée par Android Authority qui nous montre la présence d’un nouveau bouton « Mettre à jour depuis Play » pour les applications installées via vos propres moyens, soit via un fichier .APK ou un magasin d’applications alternatif.

Le Play Store détecte ici toutes les applications installées sur votre smartphone et vous propose de mettre à jour celles qui ne viennent pas du magasin officiel de Google. Une mention indique alors : « L’application installée sur votre appareil ne provient pas de Google Play. Vous pouvez mettre à jour l’application à partir de la source originale ou de Google Play ».

Ici, Google laisse le choix, mais si vous optez pour la mise à jour via Google Play, il y a une chance pour que cette application soit maintenant gérée par le système de Google. On ne sait cependant pas si ce changement est irréversible ou s’il est possible de passer facilement d’une source à l’autre.

On sait que Google voulait dissuader ses utilisateurs de mettre à jour ses applications en dehors du Play Store, on peut donc imaginer qu’il s’agit là d’une transition à sens unique. Il faudra attendre encore un peu avant de voir à quel point cette nouvelle fonctionnalité est permissive.