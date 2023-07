Android 14 : Google veut vous décourager de mettre à jour ses applications en dehors du Play Store

Android 14 va avertir ses utilisateurs lorsqu'ils tentent de mettre à jour une application Google en dehors du Play Store. Une manière de décourager le « sideloading » et les magasins d'applications alternatifs, qui vont s'imposer avec la nouvelle législation européenne.

En mars 2024, la possibilité d’utiliser n’importe quel magasin d’application sur son smartphone, notamment Android, sera obligatoire au sein de l’Union européenne, avec l’entrée en vigueur du Digital Markets Act. Parmi les acteurs touchés, il y a évidemment Google. Et pour garantir que les mises à jour de ses applications seront sécurisées et fiables, il a trouvé un moyen : passer par Android 14, son système d’exploitation. Cela à des fins de sécurité et de fiabilité pour faciliter tout de même la vie de ses utilisateurs.

Android 14 va aussi lâcher du lest sur les autres magasins d’applications

Il faut néanmoins reconnaître les efforts de Google avec Android 14. Des fonctionnalités font leur apparition à destination des boutiques alternatives, comme une API de « propriété des mises à jour ». Elle permet à un magasin d’applications « de revendiquer la propriété d’une application qu’elle installe. »

En fait, si un autre magasin tente de mettre à jour ladite application, une boîte de dialogue s’affichera pour vous demander ce que vous voulez faire : soit mettre à jour avec le magasin qui tente de le faire, soit le faire via la boutique avec laquelle vous avez installé l’application en question. Cela évite aussi qu’un magasin d’applications vous interdise de mettre à jour une application via une autre source.

Android 14 va vous alerter si vous mettez à jour une application Google sans le Play Store

C’est l’expert d’Android Mishaal Rahman qui écrit sur Android Police que la prochaine version du système d’exploitation va alerter les utilisateurs tentant de mettre à jour les applications de Google sans passer par le Play Store. Aujourd’hui, si la boutique de Google est de très loin la plus utilisée, il en existe d’autres. On pense par exemple à l’Amazon Appstore pour Android, ou encore les sites de téléchargement d’APK, comme APKMirror ou encore Aptoide.

Le Play Store va donc prendre la « propriété » des applications Google principales, ce qui semble logique : cela comprend aussi les Play Services, aussi connus sous le nom de services Google, nécessaires au fonctionnement de nombre d’applications. Il faudra donner la permission à un magasin alternatif de mettre à jour une application Google. À première vue, Gmail ou le Play Store lui-même ne seraient pas concernés : on pourra tout à fait les mettre à jour sans avertissement de la part de Google.

Pour Mishaal Rahman, beaucoup de versions différentes de Play Services sont publiées, et choisir manuellement la bonne version peut s’avérer compliqué. Selon lui, « c’est probablement la raison pour laquelle Google a décidé de faire en sorte que le Play Store revendique la propriété de la mise à jour de Play Services ». Android 14 va toujours laisser le choix aux utilisateurs, mais cela pourra décourager certains de passer par des alternatives au Play Store.

