Vous allez pouvoir tester les vidéos générées par IA de Google, mais pas sur Google

Google va intégrer son générateur de vidéos, Vero (conçu par DeepMind)… sur YouTube, afin de créer des Shorts. Un nouveau moyen de promouvoir cette IA, tout en allant concurrencer toujours plus TikTok.

Le modèle Veo présenté lors de la Google I/O // Source : Google

Google a annoncé l’arrivée sur YouTube de nombreuses nouveautés, dont la plupart sont en rapport avec l’intelligence artificielle. La firme souhaite intégrer dans les Shorts Veo, son générateur de vidéos conçu par Google DeepMind.

Un générateur de vidéos par IA dans YouTube : à quoi ça va servir

C’est lors de son événement Made on YouTube que Google a officialisé l’arrivée de Veo dans l’application de partage de vidéos. Avant la fin de l’année, YouTube intègrera Voe dans YouTube Shorts. L’application vise en fait à améliorer Dream Screen, une fonctionnalité qui permet de créer des arrière-plans pour ses Shorts.

Une démonstration de Veo // Source : Google

Mais ce n’est pas tout : on pourra aussi générer des vidéos de six secondes. Les créateurs pourront ainsi générer des vidéos pour illustrer leurs propos, comme s’ils avaient utilisé des vidéos issues de banques. En théorie, Veo peut générer des vidéos en 1080p de plus d’une minute, comme l’indiquait Google lors de la Google I/O 2024 en mai dernier.

Toutes les créations seront marquées du filigrane SynthID développé par DeepMind. Il permet d’authentifier que la vidéo a été générée et n’est pas réelle, même si elle a été modifiée (bien que des failles existent potentiellement). L’avantage pour YouTube d’intégrer un outil de génération de vidéos directement dans l’application, c’est que cela permet au service de « contrôler » les vidéos générées par IA dans les Shorts. Depuis plusieurs mois, on voit des contenus générés par IA sur la plateforme, avec des vidéos, qui peuvent ne pas être au goût de YouTube (et des annonceurs).

