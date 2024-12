Google développe un stylet pour une tablette qui n’existe pas

Si Google a abandonné l’idée d’une suite pour sa tablette, la Pixel Tablet, la société n’a pas renoncé au développement de ses accessoires.

La Google Pixel Tablet avec son support de charge // Source : Boulanger

Sorti en 2023, le premier modèle de Pixel Tablet se voulait être une alternative à l’iPad d’Apple, mais manquait encore de finition et de puissance pour tenir tête au géant Californien. Si l’on pouvait s’attendre à une nouvelle mouture pour corriger le tir, on a été surpris d’apprendre que ce nouveau modèle avait été purement et simplement annulé. Toutefois, Google semble déterminé à poursuivre le développement d’accessoires pour cette gamme de produits.

Un stylet basique

Google travaillerait toujours sur son Google Pen, initialement prévu pour la Pixel Tablet 2. Bien que cette tablette ait été annulée, les équipes d’Android Authority rapportent que le Google Pen a atteint un stade avancé de développement, au point d’entamer des procédures de certification dans certains pays. Voici ce que nous savons à son sujet aujourd’hui :

Le stylet devrait présenter deux couleurs : blanc et gris et possèderait des pointes interchangeables.

Images du Google Pen // Source : Android Authority

On peut également apercevoir un bouton sur le dessus du stylet : selon Android Authority, ce dernier devrait ouvrir une application de prises de note rapide lorsqu’il est enfoncé. Du reste, le stylet devrait pouvoir se fixer magnétiquement à la tablette pour se recharger, il intègrerait une fonction de localisation pour ne pas le perdre et prendrait en charge la conversion de l’écriture manuscrite en texte.

Tout n’est pas perdu

Bien que la Pixel Tablet 2 ne soit plus au rendez-vous, tout n’est pas perdu pour le Google Pen. Il est difficile d’imaginer Google poursuivre le développement d’un tel accessoire et d’aller aussi loin dans son processus pour ne pas le rendre compatible avec sa tablette déjà existante. Un accessoire qui serait le bienvenu, mais dont l’arrivée est peut-être un peu tardive.