YouTube pourrait complètement changer son design sur votre TV en s’inspirant de la pire interface de SVOD

YouTube, la plateforme de vidéos la plus populaire au monde, s’apprête à transformer radicalement son interface sur les téléviseurs. Selon un récent rapport, l’entreprise envisage de mettre davantage en avant ses « Primetime Channels », un service permettant de s’abonner à des plateformes de streaming tierces directement via YouTube.

Lancé il y a quelques années, Primetime Channels offre aux utilisateurs la possibilité de souscrire à des services comme Max ou Paramount Plus sans quitter l’application YouTube. Cependant, jusqu’à présent, cette fonctionnalité est restée relativement discrète, obligeant les spectateurs intéressés à la rechercher activement. D’après The Information, YouTube cherche maintenant à rendre ces options d’abonnement plus visibles, s’inspirant du modèle d’Amazon Prime Video qui intègre de manière proéminente des invitations à s’abonner à des services supplémentaires.

Avec une telle stratégie, YouTube pourrait largement diversifier ses sources de revenus au-delà de la publicité. L’entreprise travaille actuellement sur une refonte de son écran d’accueil pour les téléviseurs, avec l’objectif d’intégrer plus harmonieusement ces contenus payants sans pour autant submerger les utilisateurs de sollicitations commerciales.

Une expérience de visionnage repensée

Outre la mise en avant des Primetime Channels, YouTube envisage d’autres changements pour rapprocher son expérience de celle des services de streaming traditionnels. Parmi les nouvelles fonctionnalités à l’étude, on trouve la lecture automatique de bandes-annonces et la possibilité pour les créateurs d’organiser leurs vidéos en saisons et épisodes, à l’instar des séries télévisées.

Ces modifications, bien que principalement conçues pour l’application TV de YouTube, pourraient à terme s’étendre aux versions mobile et desktop de la plateforme. Bien qu’aucune date précise n’ait été annoncée pour le lancement de ces nouvelles fonctionnalités, il semblerait que leur développement soit une priorité pour YouTube jusqu’à la fin de l’année prochaine. Il reste à voir comment les autres géants américains vont réagir en voyant YouTube intégrer plus étroitement des contenus de streaming tiers à son offre existante.