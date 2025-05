Le malheur de ce Pixel 8 fait la meilleure pub pour Google

Voici l’histoire d’un Pixel 8 continuant de fonctionner après une immersion de 4 jours dans un jacuzzi tout chaud. Une belle pub involontaire pour Google.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Voilà une anecdote qui rassurera les utilisateurs de smartphones Pixel et qui pourrait servir de publicité à Google. C’est l’histoire d’un Pixel 8 qui fonctionne sans encombre après avoir passé quatre jours plongé dans un jacuzzi.

L’histoire nous est racontée sur Reddit par Intrepid-Ad3513, un internaute polonais. Parti en vacances avec un groupe d’amis pour quatre jours, il fait la fête, finit très alcoolisé et perd son Google Pixel 8 dès le premier jour sans pouvoir se rappeler où.

Pendant le séjour, lui et ses amis cherchent l’appareil sans réussir à mettre la main dessus. Au cinquième jour, après être rentré chez lui, notre protagoniste reçoit une vidéo de la part du propriétaire du logement où ils ont résidé.

Celle-ci (de très mauvaise qualité) montre le fameux Google Pixel 8 en train d’être repêché d’un jacuzzi.

Le Google Pixel 8 repêché après 4 jours dans un jacuzzi. // Source : Intrepid-Ad3513

L’internaute précise, en commentaires, que la température de l’eau pouvait monter jusqu’à 45°C.

Aujourd’hui, le colis contenant le téléphone est arrivé, j’étais sûr qu’il ne fonctionnait pas, mais quelle ne fut pas ma surprise de le voir fonctionner immédiatement en le branchant sur le chargeur. Ce post est aussi écrit à partir de lui, je n’achèterai jamais un autre téléphone qu’un Pixel.

Au-delà de la certification IP68

Pour rappel, le Google Pixel 8 est certifié IP68. Toutefois, cela garantit une résistance à l’immersion dans l’eau pendant une heure.

Ainsi, en étant immergé pendant 4 jours dans de l’eau chaude, cet exemplaire a subi un test de durabilité bien plus exigeant qui pourrait servir les arguments marketing de Google. La marque promet un suivi logiciel de 7 ans et cela devient d’autant plus attrayant si les produits sont résistants.

Le Pixel 8 fonctionne toujours. // Source : Intrepid-Ad3513

Il en faudra toutefois plus pour faire oublier les divers problèmes auxquels se confronte régulièrement Google sur ses téléphones. Les Pixel 8 justement avaient connu un problème de fonctionnement sur l’écran et un bug de navigation.

Dans les commentaires sur Reddit, un internaute plaisante en allant jusqu’à dire que l’eau du jacuzzi devait probablement maintenir le Pixel 9 « plus frais que d’habitude ». Il pointe ainsi des problèmes de chauffe sur ce modèle.

Enfin, on recommandera toutefois à Intrepid-Ad3513 de bien nettoyer et désinfecter son téléphone après un si long passage dans un jaccuzzi.