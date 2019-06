Le mode Always on Display du Google Pixel — appelé Ambiant Display — pose problème pour certains à cause de sa détection parfois trop sensible qui ferait s’allumer l’écran dans la poche. Heureusement, Google va remédier à cela bientôt.

Les smartphones Google Pixel ont un écran OLED, ainsi, les pixels affichant du noir sont tout bonnement éteints, ce qui permet un grand contraste et surtout de l’économie d’énergie. Beaucoup d’appareils utilisent donc un mode « Always on Display » permettant d’avoir un écran noir sur lequel sont inscrites quelques informations comme l’heure et les notifications.

Sur les Google Pixel, ce mode s’appelle « Ambiant Display » et il y a plusieurs moyens d’en profiter : soit il est tout le temps présent, soit uniquement quand on tape deux fois sur l’écran, soit quand on lève le smartphone, soit jamais. Sur ces téléphones, malheureusement, la détection du toucher est parfois assez sensible et est à l’origine de quelques problèmes.

L’écran s’allume tout seul

Lorsque l’on met le smartphone dans sa poche, il se peut que l’écran se retrouve activé. En tout cas, c’est ce qui arrive parfois aux Google Pixel. En effet, si le smartphone est dans la poche, écran tourné vers la cuisse, il peut considérer cet appui comme une activation de l’écran lorsqu’il est en mode Always on, ce qui peut causer une mise en marche de celui-ci de manière inopinée.

Problème étant que, si l’écran s’allume, nous ne sommes plus en Always on, mais directement sur l’écran de verrouillage de base, donc on perdrait plus de batterie. Et s’il continue d’interpréter les contacts comme des touchers du doigt, il peut mettre le bazar dans vos notifications. Même pire : essayer de déverrouiller en vain jusqu’à bloquer le smartphone.

Mais sur la plateforme de détection de bugs, un développeur de Google a affirmé que les équipes travaillaient déjà sur un moyen de réparer ce problème en précisant que le correctif serait apporté dans une prochaine mise à jour. Un utilisateur a notamment proposé de réduire la partie de l’écran qui serait sensible à l’activation de l’écran.

Les Pixel 3 et 3a devraient en profiter, peut-être pour Android 10 Q.