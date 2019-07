Le Google Pixel 4 XL se montre sous toutes ses coutures dans des rendus créés par OnLeaks. On y voit notamment son double appareil photo à l’avant.

Il faudra encore patienter un certain temps avant de voir l’officialisation des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Cependant, leur design fait déjà couler beaucoup d’encre et même la firme de Mountain View s’est fendue d’un teaser pour montrer une infime partie du modèle classique.

Aujourd’hui, c’est le Google Pixel 4 XL qui nous intéresse tout particulièrement après s’être montré dans des rendus en haute définition. Les images ont été créées par OnLeaks pour Pricebaba et se basent, comme toujours, sur les sources que compte le leaker dans l’industrie.

D’aucuns mentionnent un écran percé pour la version normale, mais ici, pour le Google Pixel 4 XL, on aurait droit à une bordure traditionnelle — voire assez large — au-dessus de l’écran de 6,25 pouces environ. Dans cette partie, on distingue notamment deux objectifs photo pour les selfies. Il est précisé que toute la partie droite du front ne devrait pas rester vide. Simplement, à l’heure actuelle, OnLeaks n’est pas encore certain des composants qui y seront intégrés.

À l’arrière, on retrouve le fameux module photo au format carré. Celui-ci loge trois capteurs à en croire les images. Il s’agirait là d’un des points les plus intéressants de ce smartphone, tous les Google Pixel s’étant toujours contentés d’un seul et unique capteur à l’arrière pour faire un travail admirable.

OnLeaks et Pricebaba proposent même une vidéo. Petit bémol, même si le double capteur photo avant est bien mentionné par la voix off, on ne le distingue pas du tout ici.

Rappelons, par ailleurs, que les Google Pixel 4 embarqueraient un téléobjectif à l’arrière pour le zoom.